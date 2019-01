Dik en Duits: wie verkocht de meeste auto’s in Nederland?

Boksbeugels, Bimmers en Mercs. Wie van de drie kreeg het meeste liefde van ons in 2018?

Als we naar de internationale autoverkopen kijken, dan was het de afgelopen jaren Mercedes die het meeste recht had om All I do is win van DJ Khaled uit de speakers te blazen. De driepuntige ster pakte al weer enige tijd geleden de koppositie van BMW terug als grootste afzetter van premiumbolides ter wereld. De Lord gaat jaarlijks in op de wensen van dik twee miljoen mensen, als ze hem verzoeken voor hen een Mercedes te kopen. Oh Lord won’t you buy me…a Mercedes-Benz…. BMW zit in het kielzog van de Stuttgartse toko en Audi hangt ook nog redelijk in de buurt, hoewel de opmars van de boksbeugel een beetje geknakt lijkt te zijn.

Nederland levert een bescheiden bijdrage aan al deze forse aantallen. En bij ons was Mercedes er vorig jaar nog niet in geslaagd BMW van de troon te meppen. We zijn kennelijk toch een land met bovengemiddeld veel ‘sportieve rijders’. Maar de grote vraag is natuurlijk: kan BMW Mercedes van zich af blijven slaan in ons mooie kikkerlandje? En hoe gaat het eigenlijk überhaupt met de ‘premiums’ nu auto’s weer wat duurder zijn geworden?

Eerst maar eens de eerste vraag beantwoorden: volgens de cijfers van Aumacon was BMW in 2018 wederom de grootste van ‘de drie’ in Nederland. Het verschil is zelfs alleen maar groter geworden, want waar BMW een flinke plus heeft geboekt van 9,8 procent in absolute aantallen, verliezen Mercedes (-1,3 procent) en Audi (-4,7 procent) beide terrein. Dit terwijl de hele automarkt op zich gegroeid is.

Daarmee hebben we eigenlijk ook de tweede vraag al deels beantwoord: de Duitse premiumfabrikanten hebben qua nieuwverkopen niet of nauwelijks meegeprofiteerd van de groeiende markt. Het marktaandeel van BMW is weliswaar met 2,5 procent gestegen, maar dat van Mercedes en Audi is met respectievelijk 7,9 en 11,1 procent gedaald. De laatste twee tuimelen daarmee ook uit de top-10 best verkochte merken (Merc 11de, Audi 15de).

Het woordje deels in de eerste zin van de vorige alinea staat daar echter met een reden, want er is een lichtpuntje te ontwaren in premiumland. Dat moeten we alleen niet bij de Duitsers zoeken, ook niet bij Land Rover (marktaandeel -17,7 procent), Porsche (marktaandeel -2,9 procent), Alfa Romeo (marktaandeel -25,3 procent), Lexus (marktaandeel -3,6 procent) en zéker niet bij Infiniti (marktaandeel -65,2 procent). Doch zoals we eerder al meldden kan bij Jaguar daarentegen de vlag uit! Maar liefst 4.626 mensen kochten vorig jaar een JAAAAAAAAG, ten opzichte van 1.383 mensen in 2017. Dat vertaalt zich ook qua marktaandeel in een plus van 212,3 procent. Lang leve de I-Pace!

