Schumacher krijgt voor 50ste verjaardag officiële app

Een lichtpuntje in een schijnbaar eindeloze tunnel van duisternis.

Terwijl een enkeling weet in welke toestand Michael Schumacher zich nu echt bevindt, blijft de officiële Keep Fighting Foundation hard aan de weg timmeren om fans wereldwijd op de hoogte te houden. Tegelijkertijd persen ze er nu en dan een iniatief uit, om fans van de allergrootste Formule 1-coureur aller tijden te herinneren aan het magnifieke talent dat hij was en de dingen die hij in zijn jarenlange carrière wist te bereiken. Vandaag uit zich dit in de vorm van een nieuwe app, die wordt gewijd aan Hem.

Het is al een tijdlang bekend dat er, ter ere van de vijftigste verjaardag van Schumacher, een uitgebreide tentoonstelling in het leven zal worden geroepen, waarin allerlei memorabilia uit de carrière van Michael te zien zullen zijn. De Keep Fighting Foundation heeft recentelijk aangekondigd de handen ineen te hebben geslagen met het Ferrari-museum in Maranello. Nu is dit zonder meer een fantastisch project waarvoor vele fans ongetwijfeld af zullen reizen naar Italië, maar lang niet iedereen heeft daarvoor voldoende geld op zak.

Hierom heeft de Keep Fighting Foundation vandaag aangekondigd dat alle spullen die in de tentoonstelling voorkomen, tevens te zien zullen zijn in de speciale app. De app wordt gelanceerd op 3 januari, de verjaardag van Michael Schumacher, en zal vanaf dat moment beschikbaar zijn om te downloaden. Gebruikers van de app krijgen in zekere zin een virtuele tour van het museum. Het is vooralsnog niet duidelijk of er voor de app betaald zal moeten worden. Echter, zelfs als dit het geval is, komt de prijs niet in de buurt bij een reisje naar Maranello. En zelfs wanneer je wel van plan bent een bezoek te brengen, kan het downloaden van de app geen kwaad. Er staat immers voldoende spul in om van te smullen.