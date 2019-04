Scoor deze Alpina B3 en leef het E36 Thug Life

Snel, voordat het te laat is.

Een toffe BMW E30 is tegenwoordig nergens meer te vinden voor een schappelijk bedrag. Zoals alle helden uit de 80s zijn de prijzen van M3’s en Alpina’s of zelfs gewoon dikke versies met een zespitter de pan uit gerezen. De E36 daarentegen begint dat stadium nu pas te bereiken. Een mooie E36 M3 op de kop tikken in Dakar Gelb of Avus Blau is een kostbare aangelegenheid geworden. Je moet de E36 dan echt willen, want voor min of meer hetzelfde geld staat er een E46 of E92 voor de deur.

Misschien is deze grijze Alpina die we op hebben geduikeld via bringatrailer daarom wel een buitenkansje, afhankelijk van hoe hoog het bedrag oploopt waarvoor ‘ie mee mag uiteraard. Momenteel is er, met nog vier dagen te gaan, pas 4.200 Dollar op geboden. Geen geld voor de ingetogen youngtimer, zou je zeggen.

Wellicht heeft het gebrek aan enthousiasme van de bieders wat te maken met het feit dat de Bimmer tijdens diens leven in Japan wat voorschade heeft opgelopen. Kan altijd een dealbreaker zijn, dus het is netjes dat de verkoper het er eerlijk bijzet. Hetzelfde geldt voor het feit dat het onderstel (vering/demping) wat werk behoeft en dat de auto wat olie verliest. Kortom, dit is niet een auto voor iemand met twee linkerhanden die de auto wil kopen en er daarna direct mee wil rijden. De Beier heeft wat liefde nodig.

Dat is ‘ie echter wel waard, want de über-smeuïge zes-in-lijn onder de kap levert 250 pk en er staat nog maar 93.000 kilometer op de teller. Normaal gesproken zijn we niet zo’n fan van leasegrijs op auto’s, maar in dit geval kan het in combinatie met de Alpina-dekoset en de gele pinkers. Of nou ja, dan bedoelen we de gele pinkers achter, want vóór zitten er inmiddels witte units op. We zeiden het al; deze Alpina heeft wat werk nodig. Misschien zijn er nog wat onderdelen van een recent gecrashte B3 voorradig.

Het interieur is er iets beter aan toe en wordt opgeleukt door stoffen bekleding met Alpina-motief, blauwe klokken, fel hout en een episch (MOMO) Alpina-stuurwiel dat op het oog geen airbag heeft. Koop dan?