Autoblog advies: zuinige SUV voor 75K

Tegenstrijdig, maar het moet toch kunnen?

Sommige mensen hebben het prima voor elkaar. Niets is fijner dan fictief autoshoppen met een lekker budget, vandaar dat wij dit op wekelijkse basis ook doen. Er komen echter altijd wensen en eisen bij kijken, waardoor de beste optie soms uit een hele vreemde hoek komt.

Zo ook met het advies van vandaag. We zijn namelijk op zoek naar een SUV voor autoblog-lezer Emiel. Hij heeft nu diverse compacte auto’s gehad en wil graag naar een grotere en hogere auto. Hij wil alleen niet leeglopen op het verbruik, want Emiel rijdt een behoorlijk aantal kilometers op jaarbasis. Zijn voorkeur gaat absoluut uit naar Britse auto’s. Als het aan hem lag kocht hij een Jaguar F-Type, maar die auto is net zo praktisch als een wortelkanaalbehandeling tijdens je eerste date met je droomvrouw.

Hij heeft al zitten kijken op de configurators van de diverse Britse merken. Als tweede keuze mag het ook een Duitse auto zijn. Daar heeft hij ook goede ervaringen mee. Maar er is toch wel meer dan dat? Dus vroeg Emiel aan ons wat wij hem zouden aanraden met deze specifieke vraagstelling, die staat beschreven in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Bmw 1/ Mercedes CLA/ Audi a1 Koop / lease: Zakelijk / privé: Koop Budget: 75.000 Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: 30ste verjaardag en wil mezelf verwennen Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Engels en Duits No-go modellen / merken: Frans / Station

Mis je wat door de no-go’s:

Het is opmerkelijk hoe vaak mensen bang zijn voor Franse auto’s, want wederom mag er niets gekozen worden uit het land van du pain, du vin en du Paturain. In dit geval waren er sowieso niet heel veel opties geweest. Als je kijkt naar de middelgrote SUV’s, hebben Citroen, Peugeot en Renault niet veel in de aanbieding. Wellicht dat de Renault Koleos een alternatief is. Een andere Franse optie zou de DS 7 Crossback (X74) kunnen zijn. De DS 7 Crossback is een schromelijk onderschatte auto. Qua interieur kan ‘ie bijna mee op het niveau van de Duitse concurrentie, als we het infotainmentsysteem even buiten beschouwing laten. Voor zo’n 60 mille heb je een DS 7 Crossback Executive met bijna alle opties en een automaat. De DS 7 is wel ietsje kleiner dan de andere auto’s. Voordeel is dat je dat direct terugziet in het verbruik en de prestaties. Zeker het overwegen waard.

Jaguar F-Pace 20d AWD R-Sport (X761)

€ 74.900

Tja, als je droomt van een Jaguar én een SUV, dan is dit de logische keuze. Zelfs de notoire SUV-hater zal toegeven dat de Jaguar F-Pace een bijzonder fraaie automobiel is. Het is overduidelijk een Jaguar gebleven, wat erg knap is. De 2.0 Ingenium dieselmotor is op papier relatief zuinig en de auto valt in het budget. Dit moet dan een winnaar zijn, toch? Nou, niet helemaal. De auto is vrij duur. Voor 75 mille krijg je slechts 180 pk, terwijl de auto meer dan 1.800 kilogram weegt. Ook is de standaarduitrusting niet heel erg omvangrijk en zijn opties vrij prijzig. Met een paar opties (leuke wielen, panoramadak, lederen bekleding) schiet de prijs naar de verkeerde kant van 80 mille. En dan heb je geen vierwielaandrijving. Slik.

Land Rover Range Rover Velar D180 R-Dynamic (L560)

€ 80.860

Hetzelfde gaat eigenlijk op voor de Range Rover Velar. Ook dit is een schitterend vormgegeven SUV, in zijn klasse is het verreweg de mooiste. Die titel heeft de auto al in de pocket. Helaas gaat het vanaf daar bergafwaarts. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de auto gewoon te duur is. Met een beetje uitrusting zit je op 85 tot 90 mille. Dan heb je nog steeds dezelfde amechtige 180 pk diesel als in de F-Pace. Jaguar-Land Rover heeft sterkere motoren in de aanbieding, maar dan wordt het al heel erg snel een nog veel prijzigere exercitie. Er valt veel voor de Range Rover Velar te zeggen, maar voor deze aanvraag zul je moeten kijken naar demo-exemplaren bij een dealer. Dan heb je wel de ruime garantievoorwaarden en met een beetje mazzel een fatsoenlijke motor en uitrusting voor een scherpere prijs. De meest occasions met luxe uitrusting zitten rond de 70 tot 75 mille.

Land Rover Discovery Sport D180 AWD Sport SE (L550)

€ 75.670

Oké, de F-Pace en Range Rover Velar prijzen zichzelf eigenlijk uit de markt. Dan is er een derde optie in de vorm van de Land Rover Discovery Sport. Het is niet zo dat dit een sportievere Discovery is, het is natuurlijk gewoon de opvolger van de Freelander II. In technisch opzicht staat de Discovery Sport op het niveau van de Range Rover Evoque en Jaguar E-Pace. Dan nog stelt het een beetje teleur dat je voor een Discovery Sport met een beetje leuke uitrusting enorm veel geld kwijt bent. Het is niet eens de sterkste motor of de meest luxueuze uitrusting en toch tik je die 75 mille aan. Dan mis je ook nog eens de premium beleving die een Jaguar of een Land Rover wel hebben. Dus ja, een Britse SUV kan net binnen budget, maar het gaat niet echt van harte.

BMW X3 XxDrive20d High Executive (G01)

€ 74.302

Ondanks dat BMW een van de eerste in dit marktsegment was, was het niet zo succesvol als Audi (Q5) en Volvo (XC60) dat waren. De eerste twee generaties X3 waren om te rijden absoluut BMW’s, maar het ontbrak aan verfijning. Dat is met de derde generatie goed gemaakt. De nieuwste X3 is aanzienlijk volwassener en ruimer geworden. Qua dynamische capaciteiten is de laatste generatie iets minder scherp, maar in vergelijking met de concurrentie is het nog altijd een van de ‘sportievere’ auto’s om te rijden. De motor is 190 pk sterk, maar weet aanzienlijk beter te overtuigen dan de 180 pk motor van Jaguar-Land Rover. Het verschil lijkt veel groter te zijn dan die 10 paarden. In principe heb je aan een High Executive voldoende, maar als je wilt kun je met gemak de prijs naar 100.000 Euro tillen door overijverig alle hokjes op de optielijst aan te vinken. Een alternatief voor de X3 is de Mercedes-Benz GLC 220d 4-Matic, die iets minder sportief is, maar juist op het gebied van comfort punten pakt.

Skoda Kodiaq RS Business (NS7)

€ 61.490

Wat ons tot zover opvalt: wat zijn premium SUV’s waanzinnig duur. Zeker als je ziet dat je er een bijzonder kale uitrusting voor terugkrijgt en een hele eenvoudige motor die net voldoende power levert om een niet-suïcidale inhaalpoging te maken. Gevoelsmatig klopt daar helemaal niets van. Als je over een badge heen kunt kijken en puur let op de hardware, dan is deze Kodiaq RS echt een goede aanbieding. Qua formaat scheelt het niet zo heel veel: De Skoda Kodiaq is iets kleiner dan de Velar, maar groter dan Discovery Sport. De Skoda Kodiaq RS heeft wel een veel potentere motor, die 60 pk extra voel je absoluut. Het scheelt je dik twee seconden bij de 0-100 km/u sprint. Als kers in de appelmoes krijg je ook nog eens veel meer uitrusting voor veel minder geld. De Skoda troeft de Britten op alle punten af. En dan de opties: die zijn spotgoedkoop. Nadeel: er staat ‘Skoda’ op je crossover, dus moet je iedereen uitleggen dat het echt goede auto is en je niet op je centen zit.

Audi A4 Allroad quattro 45 TDI (B9)

€ 75.000

Bij deze spelen we een beetje vals, want officieel bestaat deze auto niet. De A4 is net voorzien van een lichte opfrisbeurt en de kans is dus aannemelijk dat de A4 Allroad wordt bijgepunt. Allereerst: de A4 Allroad is absoluut géén SUV of crossover. Het is een stationwagon die iets hoger op zijn poten staat. We weten het, een stationwagon was een ‘no-go’, maar wellicht kan deze auto overtuigen. Het ware SUV gevoel heb je niet, maar wel iets stoerdere looks in vergelijking met een conventionele stationwagon. In vergelijking met een Q5 is een A4 Allroad lichter, sneller en voordeliger. Dat terwijl het qua ruimte aanbod niet zo gek veel scheelt. Groot voordeel van deze auto is zijn motor. Die ’45 TDI’ aanduiding is een beetje raar, maar zorg dat je (minimaal) de 45 TDI hebt. In dat geval huist er een romige, zalige en koppelrijke 3-liter zescilinder diesel onder de kap. Qua prestaties staat dit dus boven de andere auto’s, je zit alleen letterlijk wat dichter bij de grond.

YOLO: Porsche Cayenne S Diesel (958)

€ 76.900

2015

90.000 km

Oké, toegegeven, heel erg zuinig is deze specifieke Porsche Cayenne S Diesel niet. Als je je best doet haal je die 1 op 10. Ook kun je je afvragen in hoeverre dit een Porsche is, gezien de Audi-motor. Daarnaast is de combinatie SUV + V8 + Diesel + Porsche goed voor ernstig afkeurende blikken van de betere boomknuffelaars. In plaats van zo’n kortademige viercilinder beschikt deze Porsche over een enorme 4.2 liter grote achtcilinder met twee turbo’s. Deze motor sleurt er altijd en overal aan. Qua wegenbelasting, onderhoud en verzekering is de auto een tikkeltje aan de dure kant, maar het voordeel is dat je ze voor scherpe prijzen kan vinden. Het is op dit moment niet echt een gewilde auto. Groot voordeel is het bijna perfecte interieur: goed afgewerkt, logische indeling en prachtige gebruikte materialen.

