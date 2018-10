Route Mobiel: neem een banaan mee deze winter!

Serieus waar, neem zo'n gele rakker mee. We leggen je uit waarom.

Nee, we gaan het vandaag niet hebben over design-OCD’s van diverse autobloggers. Neen, er wordt advies gegeven om bananen mee aan boord te nemen. Dat stelt Route Mobiel, je weet wel, die ANWB-dienst die niet van de ANWB is. Volgens hen is het raadzaam om zo’n gele knoepert in de auto te hebben, vooral met de wintertijd op komst.



Jazeker, de wintertijd is van invloed. Er is namelijk al jarenlang een trend waarneembaar. Er is een piek van ongevallen en schademeldingen, kort nadat de wintertijd is ingegaan. Het is elk jaar weer raak. De redenen zijn vrij voor de hand liggend, maar niet minder belangrijk. Omdat het sneller donker wordt, treedt er sneller vermoeidheid op. Dankzij die vermoeidheid zijn er meer ongelukken op de weg. Over een paar dagen (28 oktober) gaat de wintertijd al in.



Niet alleen de duisternis is een gevaarlijke factor. Bij sommige mensen speelt er ook een verstoord bioritme op, wat storend kan zijn na een lange dag hard werken. Kortom, het is belangrijk om als bestuurder hierop te anticiperen. Check even de verlichting van je auto of alles werkt. Ook de mistlampen, die je normaal gesproken niet zo vaak gebruikt. Tevens kunnen vuile ruiten voor onveilige situaties zorgen, dus maak die goed schoon. En dan komen we als laatste uit op de banaan. Om vermoeidheid tegen te gaan zijn natuurlijke suikers een goede oplossing voor een energie-boost. Allemaal aan de banaan, dus!



