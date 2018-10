Horner is in zijn nopjes met Verstappen

En dan zijn wij dat natuurlijk ook.

Hij had niet de makkelijkste start van het seizoen, Ons Max. Werd de Nederlandse Formule 1-coureur vorig jaar voornamelijk geplaagd door onbetrouwbaarheid van zijn auto, dit jaar waren het onbesuisde en persoonlijke fouten. Bijna elke race was het wel weer raak. Belangrijk omslagpunt was Monaco. Daniel Ricciardo pakte pole én winst, terwijl Verstappen dankzij een stomme fout achteraan moest starten. Toen begon niet alleen de inhaalrace in Monte Carlo, maar ook van Verstappens seizoen. Max belande in de twaalf races na Monaco maar liefst 7 keer op het podium.

Iemand die daar erg van onder de indruk is, is teambaas Christian Horner. Aan het Britse Motorsport laat hij het volgende weten:

Ik denk dat hij sinds Montreal een aantal briljante races heeft gereden. Hij had een bijzonder lastige start dit jaar. Hij liet zijn hoofd niet zakken. De druk heeft niets met hem gedaan. Sterker nog, het heeft hem sterker gemaakt. Hij heeft ondertussen al best veel ervaring in de Formule 1. Daar maakt hij handig gebruik van. Hij begint nu een hele complete coureur te worden. Het is aan ons om te zorgen dat hij het materiaal heeft waar hij elk weekend goed mee uit de voeten kan.

Over dat materiaal gesproken, de RB14 is op dit moment overduidelijk de op twee na beste auto van het veld. Red Bull is duidelijk sneller dan teams als Renault, Force India en Haas, maar komen nét te kort ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Met name het vermogensverschil is te groot. Maar Horner heeft goede hoop voor aanstaande race:

We hopen dat de hoogte van Mexico ons in de kaart zal spelen. Ferrari en Mercedes zullen niet in staat om de ‘high power modes’ toe te passen. Dat hielp ons vorig jaar ook.

En niet zo’n klein beetje ook. Lewis Hamilton werd wereldkampioen tijdens in Mexico, maar Max Verstappen won toen die race. Laten we hopen dat de geschiedenis zich zal herhalen. Horner doet dat immers ook:

We hopen dat het dit jaar hetzelfde zal verlopen als vorig jaar. Realistisch gezien is het onze laatste kans om een race te winnen dit jaar.

Waarvan akte.