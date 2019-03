Audi TT RS in Kyalamigroen, mini-Lambo met vijf cilinders

Zo maakt de TT RS wel heel hebberig.

De Audi TT RS is een moeilijke auto, in elk geval in Nederland. Met een vanafprijs van 93.400 euro voor de coupé is het een auto die behoorlijk aan de prijs is. Qua prestaties kan de TT RS zich meten met supercars van weleer, maar inclusief opties een ton uitgeven aan een TT slikt niet iedereen als zoete koek.

Dit is vooral te danken aan het Nederlandse systeem, die de 2.5 TFSI vijfcilinder als vies bestempeld. Er zitten heftige belastingen op de prijs, wat de TT RS in Nederland zo’n beetje onverkoopbaar maakt. In Duitsland beginnen de prijzen bij 67.700 euro en dan is het een ander verhaal. De TT werd nog niet zo gek lang geleden van een facelift voorzien. Zowel de coupé als roadster zijn in toffe kleuren te bestellen en deze TT RS Coupé bij Audi Neckarsulm is daar het ultieme voorbeeld van.

De auto is gespoten in de kleur Kyalamigroen. In de configurator is dit met een prijs van 980 euro één van de duurste lakken die je kunt aanvinken. Het geeft de TT RS wel een uniek voorkomen. Bovendien komt de vijfpitter met je ogen gesloten het dichtst in de buurt van een R8 V10 of Lamborghini Huracán qua soundtrack.