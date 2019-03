Wij zeggen yes tegen de Koenigsegg Jesko

Koenigseggs nieuwste project heeft de grootste spoiler van Genève.

De autoshow van Genève staat dit jaar vol met hypercar-nieuws. Bugatti presenteert de duurste nieuwe auto ooit, de 18 miljoen kostende La Voiture Noire, Aston Martin presenteert het broertje van de Valkyrie, de AM RB-003, en ook Christian Von Koenigsegg is aanwezig met zijn nieuwste wapenfeit. Er gingen geruchten dat Koenigsegg de markt ging serveren voor de iets minder succesvolle multi-miljonairs, maar het werd deze Jesko. Dat klinkt denigrerend, maar is dat bepaald niet.

De Jesko sloeg in als een Senna, wat betekent dat het niet perse de mooiste auto is. Maar vorm volgt functie, zoals wel vaker het geval is in 2018 en 2019. Het hypercar-arsenaal wordt steeds groter en Koenigsegg wil met de Jesko de koning neerzetten. De auto moet de Agera RS opvolgen, de vorige recordbrekende hypercar van het Zweedse merk.

Motorisch is de Jesko geen verrassing. Dezelfde vijfliter V8 als altijd wordt gebruikt, gekoppeld aan een nieuwe slimme versnellingsbak. Bovendien wist Koenigsegg er wat extra paarden uit te halen, met als totaal aantal nu 1.600 pk. De extreme aerodynamica moet zorgen voor zo’n 1.000 kg downforce. Dat lelijke spoilerwerk is dus niet bepaald overbodig.

Er gingen geruchten dat deze mega heftige super-K’egg Ragnarok ging heten, een bekende naam uit de Scandinavische mythologie. Het werd Jesko, genoemd naar Christians vader. Dat staat voor de manier waarop Christian zijn vader wil bedanken voor de steun. Het zou kunnen dat Jesko’s naam prijkt op een legendarische auto, want het extra schepje bovenop de Agera RS is de richtlijn 300 mph (482 km/u). Er wordt al gespeculeerd dat de Jesko dat in theorie haalt.