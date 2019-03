Vettel: “Verstappen niet beter dan Gasly”

Probeert de Duitser mind games te spelen?

Na de wintertest eerder dit jaar in Spanje was het een vaak gehoorde uitspraak; pas na de eerste race van het jaar in AustraliĆ« zouden we weten hoe de krachtsverhoudingen daadwerkelijk liggen in de F1. Die eerste race is inmiddels alweer verleden tijd, maar dat we nu een duidelijk plaatje hebben over hoe de rest van het jaar eruit gaat zien wordt van allerlei kanten bestreden. Mercedes was eigenlijk het hele weekend dominant, maar toch wordt Verstappen door velen nog steeds gebombardeerd tot titelkandidaat. Ook Ferrari is nog niet geheel afgeschreven. Kortom, nu luidt het dat we pas na de eerste ‘X’ races het hele plaatje hebben. Mooi.

Een van de mannen die denkt dat het nog alle kanten op kan, heet Sebastian Vettel. Na de winter gold VET misschien wel als de grootste kanshebber op de titel, maar de eerste race was voor hem in dat licht bezien een deceptie. Toch meent de Duitser dat de drie topteams (Merc, Fezza, RBR) allemaal nog kans maken. En niet alleen dat, ook alle zes coureurs van deze teams zijn volgens Sebbie nog niet kansloos.

Dat Vettel dit zegt over zijn eigen team is logisch, want iets anders zeggen zou waarschijnlijk tot een paar mild kritische berichtjes in de media leiden. Dat hij het zegt over Mercedes is iets raarder, want BOT werd vorig jaar weggeblazen door HAM. Maar goed, Valtteri won natuurlijk wel de race. Maar dan blijft Red Bull Racing over. Na een povere race van Gasly was de consensus toch dat Max zijn nieuwe teamgenoot nu al in de tas heeft?

Vettel ziet dat een beetje anders. Bij Racefans laat de viervoudig kampioen optekenen dat Gasly in zijn ogen niet onderdeed voor Verstappen tijdens het weekend in Australiƫ. Apart, want VER werd derde en GAS viel buiten de punten. Volgens Sebastian was dat echter te wijten aan pech. We kennen het verhaal inmiddels: Gasly gaf in Q1 een tiende toe op Verstappen en mistte daardoor net voldoende om mee te doen aan Q2 (en Q3). Allemaal prima, maar dan haal je toch even die Kvyat in.

Enfin, de Duitse coureur hoopt en denkt nog altijd dat de titelstrijd tot laat in het seizoen tussen zes man zal gaan. Die gedachte kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Komend weekend mag Gasly opnieuw laten zien dat Vettel wat hem betreft gelijk heeft. De Grand Prix van Bahrein staat dan namelijk op het programma en vorig jaar scoorde de Fransman daar zijn beste resultaat van het jaar met een knappe vierde plaats. Als het dus ergens zou moeten lukken om onze landgenoot te verschalken…