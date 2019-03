G63 AMG zeecontainer gaat te water in Westknollendam

Bij de knollen de plomp in?

Vooraf: de ‘ergste’ foto’s hebben we weggelaten, maar op sommige plaatjes in de gallery is desalniettemin wat tomatenpuree te zien, dus heb je daar geen trek in, dan weet je wat je (niet) moet doen. Beide inzittenden hebben de auto op eigen kracht kunnen verlaten.

Mercedes’ G-klasse mag dan bijna onverwoestbaar zijn, het ding heeft nog altijd te maken met de natuurwetten. Zo’n lomp, log en vooral vierkant hok is eigenlijk natuurlijk niet bedoeld voor het betere stuurwerk. De nieuwe generatie (rijtest) heeft dat al wat beter onder de knie, maar zelfs daarin is het goed opletten wat je doet. Je kan zo’n ding weliswaar voorzien van dik 500 pk en ‘m G63 AMG noemen, maar daar wordt het natuurlijk nog geen circuittijger van. Niet voor niks heeft Mercedes zelf ye olde G63 AMG begrenst op 210 kilometer per uur.

Desalniettemin is het natuurlijk wel verleidelijk om de karaktervolle terreinbeul op zijn staart te trappen. De neus zoekt de lucht op en de sidepipes blèren uit volle borst dat er onder de kap een moddervette V8 ligt. Zeg nou zelf, als jij de sleutels in handen kreeg, zou je ook snel een ommetje willen maken, toch?

Dat is dan ook precies wat een aantal bruiloftsgasten deden met de onfortuinlijke G63 die je ziet dobberen op bovenstaande foto’s. Zij namen de G-wagon nog even mee voor een rondje rond de kerk alvorens de auto later die dag dienst zou doen als trouwauto. Daar kwam het echter niet van, want bij Molletjesveer in het dorp Westknollendam glibberde de G een sloot in. Beide inzittenden konden op eigen kracht het voertuig verlaten, hoewel de bestuurder later wel naar het ziekenhuis is gebracht voor zijn verwondingen. De passagier had mazzel dat de schade bleef bij een nat pak. Nou ja, dat plus vermoedelijk de borgsom voor de Merc én een paar boze blikken van het bruidspaar.

