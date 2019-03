Fenomenale Jaguar collectie onder de hamer

Hier gaat het bloed sneller van stromen.

Kwaliteit boven kwantiteit, zo luidt het gezegde. In het geval van deze verzameling is de uitspraak meer dan waar. De collectie van mag dan bestaan uit slechts twaalf Jaguars, het zijn zo mogelijk de meest belangrijke exemplaren in de geschiedenis van het merk. In de loop der jaren kwamen ze stuk voor stuk in de handen van Dr. Christian Jenny, die ze zorgvuldig onder zijn hoede nam.

Ondertussen is de tijd aangebroken om de auto’s aan anderen door te geven. Of nou ja, daarvoor mag natuurlijk eerst flink betaald worden. Zoals gezegd gaat het hier immers niet om de minste auto’s. Jenny wist gedurende zijn leven o.a. het allereerste prototype van een sportwagen van Jaguar, de allereerste tentoongestelde E-Type en de “verloren C-Type” bij elkaar te krijgen. Over de collectie zei de oprichter van Pendine Historic Cars, die de auto’s zal verkopen, het volgende:

“This is without a doubt one of the most impressive and important collections of Jaguars in the world. Each car in the collection represents a key milestone through the marque’s early history. Not only have some of these incredible cars played important roles in automotive cultural history, but they are also among the best examples in the world.”