Max in de problemen, minuscuul gat tussen VET en HAM

Oude koek, of is er hier meer aan de hand?

Het zit erop, lieve lezers. Aan acht intensieve testdagen is zojuist een einde gekomen. Eindelijk kunnen we ons opmaken voor de alleereerste Grand Prix van 2019, die over twee weken georganiseerd zal worden in Australië. Voordat we op de zaken vooruitlopen, blikken we nog eenmaal terug op een testdag, alvorens we later dit weekend onze absolute conclusies met jullie zullen delen.

Eíndelijk draaien de teams de knop open.

Sinds het begin van de testweken benadrukken we dat de tijden die de teams noteren niet per se representatief zijn voor hun daadwerkelijke snelheid. Enigszins vanzelfsprekend, want die logica volgende moet McLaren bijvoorbeeld ineens een zeer dominante speler zijn geworden. Op de laatste testdag voorafgaande aan het nieuwe Formule 1-seizoen hebben we gezien dat de krachtigste teams in zekere zin ook boven zijn komen drijven. Ferrari was al regelmatig bovenaan de tijdenlijsten te vinden, maar vandaag besloot ook Mercedes eens een aantal stevige ‘performance runs’ te doen. Hun tijden, lage 1 minuut 16’ers, waren bijzonder indrukwekkend. Het heeft even mogen duren, maar hiermee bevestigen ze dat ze het niet zomaar zijn verleerd.

Zodoende rekenen we erop dat Ferrari en Mercedes ook in 2019 weer in een intense titelstrijd verwikkeld zullen raken, maar achter hen is de rangorde iets lastiger te bepalen. Althans, dat Williams geen fatsoenlijke auto heeft gebouwd en waarschijnlijk als laatste zal eindigen, dat lijkt inmiddels wel vast te staan. Red Bull zal het Ferrari en Mercedes nog wel lastig kunnen maken, Renault lijkt zich een niemandsland te hebben toegeëigend. De strijd in het middenveld zal zo mogelijk groter zijn dan ooit. We kunnen niet wachten.

Ferrari is de snelste, maar veel scheelt het niet – of toch wel?

Na acht dagen testen lijken de meest critici het er wel over eens te zijn dat Ferrari op het moment de beste auto van het veld heeft. Het is hierom niet meer dan juist dat de Scuderia de testweken afsluit met de snelste tijd. Sebastian Vettel kwam op de zachtste band (C5) relatief eenvoudig tot een rondetijd van 1:16.221. Mogelijk had de viervoudig wereldkampioen nog harder gekund, maar na een elektrisch falen aan de auto tweeëneenhalf uur voor tijd besloot de formatie uit Maranello de boel alvast in te pakken. Hiermee straalt het een ongewoon niveau van zelfvertrouwen uit. Ondanks het feit dat het gat met Hamilton vandaag slechts 0.003 seconde bedraagt, heeft het team laten zien met name voor de long runs een bijzonder stabiele en snelle auto te hebben gemaakt. Kan Vettel eindelijk in de voetsporen van zijn held stappen en in zijn vijfde jaar bij Ferrari de beker naar Italië brengen?

Door problemen aan de Red Bull kan Verstappen amper in actie komen.

Red Bull heeft duidelijk een wisselvallige testperiode achter de rug. Het Formule 1-team van de energiedrankgigant heeft weinig problemen ervaren met zijn nieuwe Honda-motor en daardoor veel ronden kunnen rijden. Tegelijkertijd hebben zijn coureurs de bal enigszins laten vallen. Of nou ja, Pierre Gasly, vooral. De nieuwkomer reed zijn auto tot tweemaal toe de muur in, waardoor het team kostbare track time verloor. Na zijn enorme klapper van gisteren was het zelfs niet zeker of Verstappen vandaag in actie kon komen – de teams nemen immers maar één auto mee. Gelukkig voor de Nederlander verloor hij in de ochtend slechts een halfuur. Echter, niet veel later ontdekte zijn team een issue met het uitlaatsysteem, waardoor Max uiteindelijk alsnog niet verder kwam dan 29 schamele ronden en een relatief langzame tijd. Hopelijk gaat het in Melbourne beter.

Ondanks de nieuwe aeroreglementen zijn de auto’s niet langzamer.

Integendeel, ze zijn juist nu al sneller dan voorheen. Onder de nieuwe aerodynamische regels moeten de auto’s dan wel een simpelere, bredere voorvleugel en een grotere achtervleugel hebben, het lijkt de snelheid niet bepaald in de weg te zitten. Lewis Hamilton reed zijn Mercedes vorig jaar naar pole position met een tijd van 1:16.173 en op dit moment zitten we daar al angstwekkend dichtbij. Slechts 48 duizendsten van een seconde, om precies te zijn. En dan rijden ze nog niet eens voluit! Als de auto’s straks, zoals beloofd, ook nog eens beter zijn in inhalen, wordt het ongetwijfeld een seizoen om van te smullen. Over twee weken weten we het, want dan begint de Formule 1 aan zijn eerste race op het circuit van Albert Park in Melbourne, Australië.

Uitslag:

1. Vettel, Ferrari – 1:16.221, 110 ronden

2. Hamilton, Mercedes – 1:16.224, 61 ronden

3. Bottas, Mercedes – 1:16.561, 71 ronden

4. Hulkenberg, Renault – 1:16.843, 51 ronden

5. Kvyat, Toro Rosso – 1:16.898, 131 ronden

6. Sainz, McLaren – 1:16.913, 134 ronden

7. Grosjean, Haas F1 – 1:17.076, 73 ronden

8. Ricciardo, Renault – 1:17.114, 52 ronden

9. Raikkonen, Alfa Romeo – 1:17.239, 132 ronden

10. Magnussen, Haas – 1:17.565, 94 ronden

11. Verstappen, Red Bull – 1:17.709, 29 ronden

12. Perez, Racing Point F1 – 1:17.791, 104 ronden

13. Kubica, Williams – 1:18.993, 90 ronden