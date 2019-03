Bijzondere 5 Serie E39 Individual te koop in Nederland

Hebben, hebben, hebben!

Door alle berichten die wij plaatsen over alsmaar duurder wordende klassiekers zul je af en toe denken dat er geen old- of youngtimer meer is die je voor een enigszins redelijk bedrag op de kop kunt tikken. Ze bestaan echter wel degelijk, en ze zijn dichterbij dan je denkt. Deze BMW 5 Serie Individual van de E39-generatie, bijvoorbeeld, kost “slechts” 14.750 euro.

Nu is het natuurlijk niet niks om 15 mille te betalen voor een bijna twintig jaar oude auto, maar in dit geval is het geen slecht idee er eens goed over na te denken. We hebben hier namelijk te maken met een bijzonder fraaie 530d uit 2001, die ook nog eens een Individual-behandeling heeft gehad. De auto is gehuld in de kleur ‘Atlantis Metallic’ en hij heeft een champagne lederen interieur. De meest voor de hand liggende kleuren zijn het absoluut niet, maar de combinatie is absoluut gelukt. Daarnaast heeft de E39 een waslijst aan opties.

Aangezien het om een 530d gaat, hebben we te maken met een drieliter zescilinder dieselmotor die fabriek af 193 pk produceert. Het is nog maar de vraag hoeveel daar vandaag de dag van over is, want de auto heeft 139.000 kilometer achter de rug. Voor de koper zal die tellerstand waarschijnlijk weinig uitmaken, want optisch is hij in fantastische staat. Kopen die handel!

Met dank aan Patrick voor de tip!