Vandoorne: “Ik moet Alonso kunnen hebben”

En nu even wat aandacht voor onze Belgische coureur!

Te stom voor woorden eigenlijk. We hebben het over Max-Mania bij de GP van België. Op zich allemaal begrijpelijk, want Verstappen is natuurlijk geboren in België en het is dicht bij Nederland. Echter, de race op Spa-Francorchamps is wel degelijk een écht een thuisrace voor Stoffel Vandoorne. Je weet wel, die goedlachse, ingetogen en vriendelijke coureur die alweer aan zijn derde seizoen bij McLaren bezig is.

Natuurlijk ben je geneigd om de Belg te vergelijken met de Nederlander. Stoffel was wat ouder toen hij in de Formule 1 terecht kwam, maar hij werd wel even kampioen in de Belgische KF2 Kart-serie, Formule 4, Formule Renault en de GP2-klasse. Niet verkeerd voor de man die bizar veel op zijn landgenoot Eden Hazard lijkt (de Belgische Arjen Robben, zeg maar).

Er is nog een reden waarom Vandoorne enigszins zich anoniem voort lijkt te bewegen: zijn teamgenoot. Fernando Alonso geldt nog altijd als een van de beste coureurs van het gehele startveld. Dat was ook te zien in de resultaten. Alonso wist uit de McLaren-Honda net dat beetje meer te persen dan Vandoorne. Nu McLaren overgegaan is op Renault-krachtbronnen lijkt het verschil aanzienlijk kleiner te zijn. De afgelopen races gaat het ook iets beter. Nog niet in de kwalificaties, maar qua race-pace lijken Vandoorne en Alonso erg aan elkaar gewaagd. Via Autosport.com laat Stoffel weten dat hij zichzelf nu betere kansen toedicht om zijn teammaat te verschalken.

Vandoorne over Alonso:

“Hij weet het toch telkens voor elkaar te krijgen. Hij weet hoe hij in het weekend moet opbouwen om te zorgen dat hij klaar staat om op kritieke momenten toe te slaan. Dat is zijn grote kracht: dat hij ongeacht de omstandigheden hij altijd 99% weet te halen. Daar heb ik veel van kunnen leren en ik ben daar ook sterker door geworden. Zeker wanneer de omstandigheden niet perfect zijn. Als ik een wereldkampioen wil verslaan, moet ik hem kunnen verslaan”.

Over zijn kansen op Baku zegt laat hij op de website van McLaren weten dat het de aankomende race bijzonder lastig gaat worden. Met name op het lange rechte stuk zal blijken dat ook de Renault-motor voorlopig nog wat vermogen tekort komt. Dan aan jullie de vraag: hoe groot schatten jullie de kansen in voor Stoffel Vandoorne? Hij heeft natuurlijk een ongelukkige start met zijn materiaal gehad. Kijken we hier naar een toekomstig wereldkampioen? Of worden zijn kwaliteiten zijn kwaliteiten overschat omdat hij een Spaanse semi-pensionado niet eens achter zich kan houden? Laat het weten, in de comments!