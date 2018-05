Hard bewijs: BMW vindt Alfa Romeo erg stijlvol

Dromen over een Italiaans-Brits-Duitse toekomst?

Om een merk in een goed daglicht te zetten gebruiken paarse broeken vaak beelden met andere luxe goederen, sportieve mensen en sprankelende locaties. Zet een Dacia Duster op een wit strand neer bij een ondergaande zon met surfplanken op het dak plus een knap stel ernaast en je wil er ook een hebben. Heel even in ieder geval, totdat je je bedenkt dat de buurman de badge kan zien als ‘ie voor je huis staat #selfconscious.

Wat de marketeers doorgaans niet doen, is een product van een concurrent op een positieve wijze afbeelden. Als het straatbeeld niet leeg mag zijn, worden er vaak incognito-auto’s gebruikt. Je weet wel, die Frankensteinesque allegaartjes waarvan het leuk is om te ontrafelen waaruit de afzonderlijke delen bestaan. Een andere optie is om andere modellen van hetzelfde merk of in ieder geval concern te gebruiken. Kijk maar eens naar deze scène uit Casino Royale en check hoeveel producten uit de (toenmalige) Ford-stal er op de parkeerplaats staan. Lincolns, Jags, Land Rovers, Volvo’s…

Zodoende schetste het AB-lezer @geespot’s verbazing dat hij een prachtige klassieke Alfa Romeo ontwaarde toen hij de site van MINI bezocht. Kennelijk menen de PR-goeroes van het merk dat de driedeurs MINI goed past in een stijlvol straatje in de buurt van een 2000 GTV*. Misschien dachten ze dat het een E9 was?

*klein slagje om de arm omdat Alfa dit model geheel volgens goede Italiaanse traditie onder 4.983 namen heeft verkocht.