Duitsland wil niet meedoen aan EV-gekte van EU, wil ICE houden

Goh. Duitsland wil niet meedoen aan de EV-gekte die in de EU heerst. Eigenbelang, much?

Jij elektrisch, jij elektrisch, wij elektrisch, iedereen elektrisch! Het leek een inkoppertje. Iedereen moet nu elektrisch gaan rijden. Een verbrandingsmotor is superslecht en een elektromotor is briljant. Dat lijkt de consensus te zijn in Europa, waar in veel landen duidelijk is dat de verbrandingsmotor in de ban wordt gedaan.

In Noorwegen is het in 2025 afgelopen. Daar is men al erg ver met de transitie. In Nederland mogen er tot 2030 auto’s met een verbrandingsmotor verkocht worden, net als veel andere Europese landen. In 2035 is het voor alle Europese landen verboden, aldus de EU.

Duitsland wil niet meedoen

Echter, Duitsland is het daar absoluut niet mee eens. Dat laat de Minister van Transport – Volker Wissing – weten volgens het Italiaanse Motor1.com. Die willen namelijk ook dat fabrikanten na 2035 verbrandingsmotoren kunnen verkopen in Europa. Wel heeft Meneer Wissing een ‘mits’ eraan verbonden. De motoren moeten dan enkel en uitsluitend op synthetische brandstoffen draaien.

Volgens Wissing is het namelijk helemaal niet mogelijk dat iedereen de overstap maakt naar elektrisch of waterstof. Ook vind het Wissing het niet verstandig om alles in te zetten op één vervanger van de verbrandingsmotor.

Er kunnen voor verschillende toepassingen meerdere alternatieven zijn, aldus de Duitse Minister van Transport. Een elektrische auto is niet voor iedereen een handige oplossing. Voor ons in het dichtbevolkte Nederland ligt dat iets anders met korte afstanden op het vlakke land.

Te weinig EV’s

Ook zijn er volgens Wissing veel te weinig EV’s om aan de vraag te voldoen. De elektrische auto verkoopt nu al beter dan de diesel in veel landen. Maar ten opzichte van de auto met benzinemotor valt het in het niet. Dat niet alleen, ook het aanbod is simpelweg veel kleiner.

Afgelopen week pas kwam bijvoorbeeld de eerste elektrische stationwagon en dat was groot nieuws. Kortom, er is nog veel te doen alvorens we zonder kreukels de transitie door kunnen komen.

Ook als het aankomt op betaalbare elektriche auto’s valt er nog enorm veel te winnen. Voor een kale elektrische Peugeot 208 (de e-208) betaal je alsnog 30.000 euro. Dat is 20 mille meer dan je nog niet zolang geleden moest neertellen voor een Citroen C1 of Fiat Panda.

Het is overigens een uitspraak van de Duitse Transportminister. Er is nog niets besloten, ingediend of aangenomen. Maar is dus zowaar een tegengeluid aanwezig om de petrolheads tevreden te stemmen.

