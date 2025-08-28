Skoda dagdroomt over revival van dit leuke model

En leuk is in dit geval objectief want het ding is ernaar vernoemd.

Iets wat je recent veel terugziet in de autowereld: er wordt op de kleintjes gelet. Modellen zijn er vooral om in grote aantallen verkocht te worden, niet omdat het designteam iets leuks had bedacht waarvan werd gedacht ‘ach, waarom niet?’ Misschien wel de ultieme uitwerking van dat idee kwam in de jaren ’90 van Skoda.

Skoda Felicia

We nemen je even mee naar de tijd dat Skoda de Felicia verkocht. Dat was de Skoda-hatchback van des tijds, die er ook als SW en dus pickup was. Het idee achter de pickup is zo saai als je verwacht, maar daar had Skoda een oplossing voor. Die was zo leuk, dat ‘ie vernoemd werd naar leuk zijn. Hij heette Skoda Felicia Fun.

En dat was wél een leuk ding! Helemaal geel gespoten, inclusief gele velgen, een robuust ogende ‘bullbar’ in de bodykit voorop verwerkt en zelfs een spoiler achterop. De Fun was overigens met lol voor extra personen, want je kon twee extra stoelen in de laadruimte schuiven. In de regen geen lolletje, maar Skoda had dan ook ‘lol voor op het strand’ in het achterhoofd voor de Felicia Fun. Leuk hè, de ideale strandcruiser van een merk dat komt uit een land dat niet aan zee ligt.

Revival

Een Franse designer van Skoda genaamd Julien Petitseigneur vond de Felicia Fun leuk genoeg om iets nieuws te schetsen in de geest van het oude model. Om gelijk even met de deur in huis te vallen: Petitseigneur doet dit als vingeroefening in zijn vrije tijd en dus niet als een officieel voorstel van het Tsjechische merk. Maar goed, het design in kwestie is wel erg leuk.

Petitseigneur geeft namelijk aan dat zijn schetsen van de Skoda Felicia Fun wel in theorie in productie kunnen. Dus hij heeft het niet té bont gemaakt. Het resultaat is een compact pickup-model wat designelementen van de nieuwe Skoda-designtaal meeneemt. Uiteraard keert de gele kleur terug en ook is het wederom een wat stoerder model. Zelfs de spoiler is aanwezig!

Realistisch

Het was dus de wens van Petitseigneur om de Skoda Felicia Fun realistisch te houden. Dat heeft wel een paar items gekost. Het belangrijkste: die stoelen achterin. Die zijn helaas gesneuveld. Volgens de ontwerper omdat het idee vooral was om de ‘spirit’ van de Fun te eren, niet het ding volledig te kopiëren. Vandaar ook dat de bodykit niet geel is maar contrasterend zwart en de velgen ook meer lijken op die van de Vision 7S dan gele Felicia-velgen.

Een leuk idee, maar helaas dus meer een vingeroefening dan een echt idee. Jammer, want een model als dit om gewoon eens weer leuk te zijn, dat zou de moderne wereld goed kunnen gebruiken.