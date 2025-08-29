6 vernieuwingen voor de elektrische Porsche Macan die je moet kennen

Porsche heeft een sloot aan vernieuwingen voor de elektrische Macan.

Met de elektrische Macan is het niet zo dat Porsche helemaal niets meer doet met het model, nu deze op de markt verkrijgbaar is. Nee, de Duitse autofabrikant ontwikkelt het model door en dat betekent ook dat er vernieuwingen op het programma staan voor de elektrische auto.

Porsche heeft zes nieuwtjes in petto voor het nieuwe modeljaar elektrische Macan. We zetten ze op een rijtje.

1. Parkeren alsof je een pro bent

De Macan krijgt een uitgebreid Surround View-systeem met vier camera’s en een hoop nieuwe functies. Onderdeel hiervan is Trained Parking, waarbij de auto je oprit of vaste garage leert kennen en het manoeuvreerwerk voortaan zelf doet.

Je kunt maximaal vijf routines opslaan. Daarnaast is er Reversing Assist, handig in smalle parkeergarages: de Porsche onthoudt tot 50 meter aan rijroute en kan die zelfstandig achteruit afleggen.

Ook een mooie toevoeging is de Transparante motorkap, waarmee de voorste camera’s een virtueel beeld projecteren zodat je obstakels ziet die normaal buiten je zicht liggen.

2. Je telefoon is de sleutel

Geen sleutel meer nodig, want met de Porsche Digital Key gebruik je gewoon je iPhone, Apple Watch of Android-toestel. Ontgrendelen en starten gaat automatisch via NFC, Bluetooth en zelfs Ultra-Wideband.

Handig: sleutels zijn te delen met maximaal zeven anderen via bijvoorbeeld WhatsApp. Daarbij kun je zelf instellen of die personen alleen toegang hebben of ook echt mogen rijden. Ook het openen van de kofferbak en frunk kan via de app geregeld worden.

3. In-car gaming

Even wachten bij de snellader? Geen probleem, de Macan is nu ook een PlayStation op wielen. Via het Porsche App Center kun je games van Gameloft en Obscure Interactive spelen, maar ook AirConsole-titels die je met je smartphone bestuurt.

Met een Bluetooth-controller of -headset erbij maak je het helemaal af. Maar met dat laatste sta je wel een beetje voor lul bij de snellader. Bovendien zijn de gamesessies van korte duur, want met 270 kW snelladen is de Macan in zo’n 20 minuten van 10 tot 80 procent geladen.

4. Slimmere voice control

De Voice Pilot van Porsche wordt een stuk intelligenter dankzij AI. Je hoeft niet meer te praten in commando’s alsof je in kamp van Koningsbrugge zit. De assistent begrijpt nu complexere vragen en volgt de context. Bovendien zit er een digitale handleiding verstopt in het systeem. Dus als je wilt weten hoe je dat ene rijhulpsysteem activeert, hoef je het alleen maar te vragen.

5. Betere laadplanner

De Porsche Charging Planner kan voortaan niet alleen laadstops berekenen, maar ook voorkeur geven aan bepaalde aanbieders of juist specifieke palen vermijden. Zo kies je sneller de snellader die je wilt – of juist niet. Een kleine update, maar wel eentje waar je in de praktijk dagelijks plezier van hebt.

Dit is echt een heel welkome toevoeging. In mijn recente roadtrip met een elektrische Macan filterde ik het liefste op IONITY-palen in Europa, met de nieuwe modeljaar update kan dat dus gewoon. Top!

6. Meer trekgewicht voor je boot

De elektrische Macan wordt ook iets praktischer: het maximale trekgewicht van de AWD-versies stijgt naar 2.500 kilo. Dat is een half tonnetje meer dan voorheen, genoeg om een serieuze sleurhut of boottrailer mee te slepen. Afhankelijk van de markt kun je dit zelfs achteraf laten activeren op bestaande auto’s.

Wanneer komt dit allemaal?

De vernieuwde Macan rolt vanaf dit najaar van de band. Duitsland trapt af in de herfst, andere markten volgen tegen het einde van het jaar. Kortom: nog even wachten.

De modeljaar update van de elektrische Macan brengt in elk geval een aantal leuke en nuttige updates met zich mee.