Ferrari 812 GTS vs. 812 Superfast: dit zijn de zes verschillen

Ferrari heeft de Superfast van zijn dak ontdaan, maar wat hebben de Italianen nog meer aangepast?

Eind vorig jaar toonde Ferrari met gepaste trots de 812 GTS aan de wereld. De Ferrari 812 GTS neemt om meerdere redenen een bijzondere positie in de sportwagenwereld in. Om te beginnen markeert het model – zoals al vaak benoemd – de comeback van de Ferrari V12 cabrio na vijftig jaar afwezigheid. De diverse special editions en one-offs rekenen dan uiteraard niet mee.

Daarnaast is de 812 GTS met 800 pk de krachtigste cabrio die op dit moment in productie is. En er is nog een derde reden die de 812 GTS bijzonder maakt: de combinatie hardtop en een V12 voorin vind je bij geen enkele andere moderne productieauto terug. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer veranderen ook.

Inmiddels zijn de eerste exemplaren bij de dealers gearriveerd. Bij Kroymans staat bijvoorbeeld een rode en bij FMA werd het grijze exemplaar afgeleverd dat je op de foto’s ziet. Deze gaan we in dit artikel vergelijken met de Superfast. Met dank aan verzamelaar @dulac_cars konden we de twee naast elkaar zetten voor een één-op-één vergelijking.

1. Het dak

Om met een open dak deur te beginnen: het dak van de 812 GTS kan open en dat van de 812 Superfast niet. Tenzij je heel handig bent met een snijbrander of een betonschaar. De dakconstructie is anders dan die van de eerdere open Ferrari’s met de motor voorin. Het ontwerp van het dak lijkt nog het meest op de Superamerica uit 2004. De Superamerica was de open versie van de 575M, die in een gelimiteerde oplage van 559 stuks gebouwd is.

Evenals de Superamerica heeft de 812 GTS een targa-achtig dak met een vlakke achterkant, geflankeerd door twee steunen. De manier waarop het dak opent is echter heel anders. Het unieke Revocromico-dak van de Superamerica klapt in zijn geheel 180 graden naar achteren. Zoals te zien is aan de naden, opent het dak van de GTS in twee delen. De manier waarop het dak onder de achterklep verdwijnt is te vergelijken met de F8 Tributo en zijn opvolgers. De F8 en de 812 zijn wat dat betreft ook even snel: in beide gevallen duurt het 14 seconden voordat het dak verdwenen is.

Dankzij de dakconstructie is het design behoorlijk afwijkend ten opzichte van de coupé. Van de zij- en achterkant zul je de Ferrari 812 GTS niet snel verwarren met de Superfast. De kenmerkende opening achter de zijruiten van de Superfast is verdwenen. Dankzij de afwezigheid van een grote achterruit ziet de GTS er van bovenaf ook een stuk cleaner uit.

2. De diffuser

De genoemde opening achter de zijruiten van de Superfast is niet slechts een stijlelement, maar dient een aerodynamisch doel. Met de afwezigheid van dit element is de downforce dus minder geworden. Om dit te compenseren heeft Ferrari de diffuser aangepast. Zoals te zien is op de onderstaande foto’s heeft de diffuser van de 812 GTS een extra flap gekregen. Deze aanpassing geeft de GTS de verloren downforce weer terug.

3. Het uitlaatsysteem

Een van de grootste pluspunten van de Ferrari 812 is natuurlijk de fenomenale V12-soundtrack. Uiteraard kun je met het dak open hier nog beter van genieten. Dat is echter niet de enige verandering. Vanwege nieuwe EU-regelgeving moest de GTS helaas voorzien worden van een partikelfilter. Dit is dus een kleine domper – of beter gezegd demper – op de feestvreugde.

Gelukkig zijn er ook aanpassingen gedaan die het geluid wél ten goede komen. Ferrari heeft namelijk de geometrie van het uitlaatsysteem nog wat verder doorontwikkeld. Concreet houdt dit in dat Ferrari alle buizen van het 6-in-1-uitlaatsysteem op dezelfde lengte heeft gebracht. Samen met het open dak zou dit de aanwezigheid van het partikelfilter aardig moeten compenseren.

Het verplichte filter zorgde overigens niet alleen voor minder geluid, maar ook voor minder vermogen. Dat laatste heeft Ferrari echter ook gecompenseerd. De 812 GTS heeft dus weer netjes 800 pk.

4. Het gewicht

Ferrari is dus op allerlei vlakken aan het compenseren geweest. Desondanks konden de Italianen niet voorkomen dat het gewicht toenam. De Ferrari 812 GTS weegt daarom 75 kg meer dan de 812 Superfast. Daar zul je echter heel weinig van merken in de praktijk. De topsnelheid van 340 km/u is nog steeds hetzelfde gebleven. Wel duurt de acceleratie van 0-100 km/u 0,1 seconde langer. Over 0-200 km/u doe je met de GTS 0,4 seconde langer. Ferrari is trouwens ook op het punt van gewicht weer aan het compenseren geweest. Ze hebben namelijk de afstelling van de schokdempers aangepast.

5. De spiegels

Als je echt de kenner uit wil hangen is het ook leuk als je recht van voren kunt zien of je te maken hebt met een GTS of een Superfast. Dat is een beetje lastig, aangezien Ferrari de neus ongewijzigd heeft gelaten. Ze hebben niet de gelegenheid aangegrepen om bijvoorbeeld de koplampen te wijzigen. Toch kun je de GTS ook recht van voren herkennen. Daarvoor moet je naar de spiegels kijken. Die hebben een nieuw ontwerp gekregen, zoals te zien is op de foto’s. Zelfs bij Ferrari lijkt niet iedereen dit te weten: in de configurator heeft de GTS namelijk nog de oude spiegels.

Naast de spiegels zijn er nog twee hele subtiele wijzigingen, voor degenen met een hele scherpe blik. De omlijsting van de grille is namelijk donkergrijs bij de GTS, in plaats van zwart. Daarnaast zijn er boven de voorruit twee L-vormige strips te zien. Deze dienen om de rijwind netjes over de cockpit te leiden. De LaFerrari Aperta had deze toevoegingen ook. Nog een overeenkomst: de Aperta kun je eveneens van de reguliere LaFerrari onderscheiden op basis van de spiegels.

6. De bagageruimte

Ondanks het feit dat de 812 Superfast extreem snel is, blijft het een GT. De auto is dus nog steeds relatief praktisch. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de bagageruimte van 320 liter. Uiteraard is de 812 GTS op dit punt wat minder praktisch geworden. Om plaats te bieden aan het dak is de bagageruimte geslonken met 110 liter. Waar de bagageruimte van de Superfast te bereiken is door de achterruit te openen, heeft de GTS een echte kofferklep. Zodoende zijn ook de lijnen van de achterkant veranderd.

Al met al zijn er dus meer verschillen tussen de Ferrari 812 GTS en de 812 Superfast dan je misschien in eerste instantie zou denken. De enige vraag die nog overblijft: welke is de meest begeerlijke van de twee? Die vraag mogen jullie beantwoorden.