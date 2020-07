8 gave (en recente) concept Alfa 8C-rivalen

Motor voorin, gave koets, lekkere specs. Deze acht concept cars zouden het aan de stok krijgen met de Alfa Romeo 8C Competizione in het segment GT.

Grand Touring of Gran Turismo, welke je ook kiest, je krijgt te maken met de illustere twee letters GT. Een hoop merken hebben de afkorting op een bepaalde manier gebruikt (GT, GTS, GTR, GTI, noem het maar op). De ultieme belichaming van een Grand Tourer is een snelle auto die comfort en sportwagenprestaties kan combineren. Om de binnenruimte te vergroten wordt de motor voorin geplaatst, achterin is dan nog wat ruimte voor je weekendbagage. Omdat de motor vaak een grote unit is, staan de auto’s bekend om een laag profiel met een lange motorkap. Erg fraai.

8C-rivalen

Eén van de gaafste GT’s uit recente jaren is de Alfa Romeo 8C Competizione, een schoolvoorbeeld. Een beeldschone koets biedt onderdak aan een 4.7 liter grote V8 met een magistraal geluid. Snel, maar als je een keer naar Monaco wil knallen ook comfortabel. Collega @willeme kondigde bij het grote Alfa-artikel al aan dat een lijstje met concepts in dit genre vol kan staan met gave auto’s. Wij compileren de acht gaafsten.

Alfa Romeo Brera Concept (2002)

Zoals altijd in dit soort lijstjes blijven we weg van het spul wat we gewoon op de weg vinden. En ja, op een blauwe maandag vindt je nog Brera’s op de weg, maar niet zoals deze. Grappig genoeg leek de concept van de Brera op een soort 8C voordat hij klaar was. Maar dan met vleugeldeuren, iets spitsere styling en belangrijker: een 4.2 liter grote V8. Deze zou zijn ongeveer 400 pk over de achterwielen sturen. De Brera werd een veel minder heftige, voorwielaangedreven coupé-159. Het is nog steeds een prachtige machine, maar deze waggie als concept beloofde te veel.

Audi Nuvolari quattro (2003)

We kijken naar een voorbode van de Audi A5, een tweedeurs coupé die wat groter uitgevallen is. Maar goed, een Audi A5 is meer een iets stijlvollere A4 en een RS5 is meer een sportwagen. Beide zijn geen epische(!1!) Grand Tourers. De Nuvolari zou de TT-achtige styling combineren met een 5.0 liter grote V10. Die kennen we omdat hij uiteindelijk in de RS6 heeft gelegen. In eerste instantie moest de Nuvolari 600 pk krijgen! Daarmee kon de toch wat logge coupé naar 100 sprinten in 4,1 seconden. De styling is alleen indirect overgenomen en de motor is met gewijzigde specs in een aantal andere Audi’s beland. De Nuvolari was een welkome toevoeging aan het Audi-gamma geweest.

Italdesign Ferrari GG50 (2004)

Het is een klein beetje valsspelen. De GG50 is namelijk een designoefening op basis van een al lekkere GT, de Ferrari 612 Scaglietti. Een V12 met 540 pk doet daarom de aandrijving. De GG50 past perfect in de designtaal van het toenmalige Italdesign. Dat designhuis gebruikte de concept om een feestje te vieren, toenmalige topdesigner Giorgetto Giugiaro vierde namelijk dat hij al 50 jaar als autodesigner werkte. Vandaar de naam, GG50. De auto leek door zijn hoge schouderlijn bijna een voorbode te zijn voor de pas zeven jaar later geïntroduceerde Ferrari FF. En in die regionen valt ook wat 8C te herkennen.

Ford Shelby GR1 Concept (2004)

Amerika is rond de millenniumwisseling weer lekker bezig met een sportieve opmars. De tweede generatie Dodge Viper laat zien dat asociaal dikke motoren goed scoren en Ford zou in 2005 met de GT eens laten zien wat een supercar is. Grappig dat ze die naam gebruikten, want ten tijde van die GT was er ook de Shelby GR1 Concept en dat was een Amerikaanse variatie op het thema Gran Turismo. In eerste instantie denk je aan een flinke portie retro-nonsens waarbij de Shelby Daytona Coupe opnieuw in leven wordt gebracht. Het project werd, ondanks de Shelby-naam, geleid door Ford. De styling was net als de Ford GT, geïnspireerd op iets ouds maar zeer modern. Aandrijving zou in de GR1 geregeld worden door een 6.4 liter grote V10. Meer dan 600 pk was niet ondenkbaar. De auto zal de archieven in gaan als een heerlijk dikke Amerikaanse concept GT. Er zijn plannen om de auto alsnog tot een ‘productiemodel’ te schoppen. Fingers crossed.

Saab Aero X (2006)

We houden van Alfa’s, en we houden van Saabs. Een bijna-8C-concurrent was dan ook een Saab. Een strak gelijnde coupé die one Saab to rule them all zou worden. Bovendien zou deze auto een mooi stukje heritage laten zien, in de vorm van knipogen naar de luchtvaart waar Saab zijn oorsprong vond. Dat resulteerde in een gave ‘canopy’: het hele gedeelte van deuren tot voorruit tot dak ging omhoog in plaats van deuren, net als bij de betere straalvliegtuigen. De motor zou relatief klein zijn: een 2.8 liter grote V6 met 406 pk. Grote held op sokken Victor Muller zou de Aero X nog tot een succes willen brengen, al is er nu geen Saab meer om dat te bereiken.

BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé (2013)

Stiekem zijn deze en de volgende in de lijst niet rasechte 8C-concurrenten. Waar de 8C meer een sportwagen-GT is, zijn er ook nog GT’s die duidelijk meer de sedan-kant op gaan. Maar het blijven Gran Turismo’s, en gave in dit geval. Ten eerste de BMW Gran Lusso. Dit design van Pininfarina werd voorgesteld tijdens Pebble Beach Concours d’Elegance in 2013 en de Gran Lusso moest aantonen dat er ruimte is voor een gigantische BMW Coupé. Bij een volumineuze auto hoort een dito motor, in dit geval werd ‘gewoon’ gekozen voor de welbekende BMW N74 V12. In dit geval die uit de M760Li met 544 pk. BMW kwam uiteraard wel met de 8 Serie, maar dat is een ander geschapen auto. De Gran Lusso kwam alleen in designknipogen terug.

Cadillac Elmiraj (2013)

Hetzelfde jaar, hetzelfde evenement en hetzelfde soort auto. Alsof BMW en Cadillac het hadden afgesproken, stuurde Cadillac op het Pebble Beach Concours d’Elegance in 2013 de Elmiraj de wereld in. Wie de Sixteen en de Ciel nog vers in het geheugen heeft zal wellicht teleurgesteld zijn in de keuze voor ‘slechts’ een V8, wel met een lekkere 500 pk. Ons maakt het niet zoveel uit als het eruit ziet zoals de Elmiraj. Ook ziet hij er nog steeds vers uit, dus deze concept GT mag alsnog in productie!

Bugatti Atlantic Concept (2014)

We wilden dit artikel eigenlijk eindigen met de Bugatti 16C Galibier en een verhaal ophangen dat GT’s helemaal geen tweedeurs hoeven te zijn, maar dan doe je hetzelfde als Mercedes en hun Shooting Brake-waanzin. Bovendien is dat leuk voor een editie van deze lijst die gaat over sedans. Maar Bugatti had nog wel dit. Er zijn een aantal concepts die bezweken aan dieselgate, maar deze Bugatti Atlantic Concept kreeg niet eens de kans om de designstudio te verlaten. Begin dit jaar mochten de auto toch even buitenspelen om te laten zien hoe een kleine Bugatti eruit zou kunnen zien. De W16 van Bugatti zou ingeruild worden voor een Twin Turbo V8 of vier elektromotoren. Belangrijker is dat die motor voorin geplaatst zou worden, zodat de auto de proporties zou krijgen van de legendarische Bugatti 57SC Atlantic. Zoals gezegd moest de Atlantic uiteindelijk (te) lang wachten, maar delen van de auto werden uiteindelijk gebruikt voor de Chiron.