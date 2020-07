Dick Advocaat moet Opel Insignia inruilen voor BMW

Vanaf heden wordt Feyenoord niet meer gesponsord door Opel, dus mag BMW inspringen.

Auto’s en voetbal, ze kruisen elkaars paden nog wel eens. Neem de ‘voetballersauto’s‘, vaak bedoeld om aan te duiden dat vooral rijke mensen die niet perse auto’s als primaire interesse hebben, bepaalde modellen kopen. Of gewoon sponsoring, waar een voetbalorganisatie of club een deal sluit met een autofabrikant.

Auto van de zaak

Voetballers leven al niet op water en brood, maar in de meeste gevallen maken dergelijke sponsordeals het wel heel makkelijk. Audi heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een auto voor de spelers van Real Madrid en Bayern München. En wij Nederlanders kennen allemaal vast nog wel de reclames van Opel die samen met Feyenoord in zee ging. Ook speelde Feyenoord een tijd met het Opel-logo prominent voorop de shirts van de spelers. Dat dealtje stond nog en zorgde ook voor altijd beschikbare auto’s.

Opel eruit

Het is echter tijd voor Opel om de stekker uit die sponsordeal te trekken. Zij leveren niet meer de auto’s en overige mobiliteit voor Feyenoord. De reden is heel simpel, volgens Mark Koevermans, de directeur van de Rotterdamse club. Hij zegt dat de nieuwe baas van PSA niks heeft met voetbal. Reden genoeg om te kappen met deze deal, dus.

Overigens heeft BMW geen busjes dus voor de jeugdopleiding blijft de Rotterdamse leasemaatschappij Breelease die de deal begeleidt overigens wel Opel busjes inzetten. Dat is dan wel weer sympathiek.

BMW erin

Met Opel weg is er dus ruimte voor een nieuw automerk om Feyenoord te sponsoren, de keuze is gevallen op BMW, dealer Breeman helpt de club. Het Duitse merk is een samenwerking aangegaan met de voetbalclub. Dat betekent een nieuwe auto van de zaak voor Dick Advocaat, maar ook de spelers mogen een bezoekje brengen aan de BMW-dealer.

In plaats van een samenwerking zoals Bayern en Audi, krijgt het huidige team van Feyenoord meer vrijheid. Ze worden niet allemaal in een i3 of hybride gestopt, maar mogen zelf kiezen welke auto ze willen. De meest populaire auto uit de range wordt de BMW 2 Serie Gran Coupé.

Overeenkomst

De deal tussen Breeman BMW en Feyenoord is nu gesloten voor vier jaar. Halverwege, dus na twee jaar, mogen alle auto’s vervangen worden. Zo wordt er in principe altijd met de nieuwste modellen gereden. In eerste instantie gaat het om 140 auto’s voor die twee jaar, bij vervanging verdubbelt dat aantal.

Breeman BMW en Feyenoord zijn de ideale partners, beide in Rotterdam-Zuid en beide bestaan ze al 112 jaar. De deal gaat in vanaf vandaag. Spoedig zal je een hoop BMW’s kunnen spotten bij De Kuip.

Overigens zul je waarschijnlijk de X5 en X6 op de foto’s ook spotten, maar van wie zullen die zijn? Dat mogen jullie speculeren in de comments!