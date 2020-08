Nico Hülkenberg had de grootste aller tijden kunnen zijn?

Schnitzel! Niet Hamilton maar Nico Hülkenberg kon dus alle records gaan breken.

Het zijn barre tijden voor de Formule 1 fan. Voor ons Nederlanders is er het voordeel dat er een landgenoot zeer indrukwekkende dingen laat zien.

Maar wie een beetje neutraal tegen de sport aankijkt, moet erkennen dat de Formule 1 een serieus probleem heeft: mensen hebben gewoon geen interesse meer. Dat komt met name door de dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton in die volgorde. Qua prestatie behoort Hamilton tot de grootste ter wereld en de Brit is ontegenzeggelijk een zeer goede coureur. Maar zijn prestaties zijn hetzelfde als de Le Mans overwinningen van Audi: er was nul tegenstand en het verschil was enorm. Veel coureurs waren met de Mercedes van 2014 tot 2020 wereldkampioen geworden.

Nico Hülkenberg

Dat hoort overigens bij de sport en de anderen ‘moeten beter hun best doen’. Maar het geeft te denken ‘Wat als’? In zijn laatste column op de pagina de F1 organisatie steekt Ross Brawn in zijn column een paar veren in de bips van Nico Hülkenberg. De Duitser maakte dit weekend dan eindelijk zijn rentree tijdens een race.

Ross Brawn was zeer in zijn nopjes met The Hulk:

Het ging een zeer fysieke strijd voor hem worden. Ik weet niet hoeveel pijn hij heeft gehad aan het einde van de race, maar het was een geweldige prestatie voor iemand die net in het diepe gegooid is. Ross Brawn, oud teambaas Michael Schumacher

Topprestatie

Logisch, Hülkenberg heeft ook een topprestatie geleverd. Iedereen is het erover eens dat zijn rentree duidelijk heeft gemaakt dat er veel slechtere F1 coureurs op dit moment WEL een zitje en een topcoureur als Nico Hülkenberg straks weer thuis op de bank zit. Dat Hülkenberg geen podium heeft gehaald, is domme pech. Helemaal als je je bedenkt dat hij de grootste aller tijden had kunnen zijn. Want Nico maakte meer dan een kans om bij Mercedes te rijden:

Ik had hem bijna gecontracteerd toen ik nog de leiding had bij Mercedes GP. Als Lewis Hamilton niet had getekend bij Mercedes, dan waren we direct voor Nico Hülkenberg gegaan. Ik heb altijd veel respect gehad voor Nico als coureur. Hij is zeer begenadigde rijder die gewoon thuishoort in de Formule 1. Ross Brawn, oud teambaas Nico Rosberg

Eh, wat? Nico Hülkenberg in plaats van Lewis Hamilton? Voor Mercedes zou dat prettig geweest zijn, dan hadden zij weer een échte Duitser gehad. Natuurlijk heeft Hülkenberg niet de meest gelukkige carrière gehad, maar de Mercedessen waren sinds 2014 dermate goed dat hij er ook wel wereldkampioen mee geworden zou zijn. Het enige dat open staat ter discussie is of hij Nico Rosberg ook versneld met pensioen had kunnen sturen.

Max Verstappen

Ook over Max Verstappen is Ross Brawn zeer te spreken. De Brit maakt de vergelijking met Michael Schumacher, :

Hij doet mij in veel opzichten denken aan Michael Schumacher. Als je luistert naar hem op de radio, hoor je duidelijk dat hij nog capaciteiten over heeft. De grens van wat de auto kan is niet de grens van wat Max Verstappen kan. Hij kan alle subtiliteiten van de auto voelen en kan daarop inspelen. Ik herinner mij Max zijn eerste F1 periode waarin zijn snelheid buiten kijf stond. Hij is nu uitgegroeid tot een exceptionele Formule 1 coureur. Ross Brawn, oud teambaas Rubens Barrichello

Michael Schumacher werd maar liefst 7 keer wereldkampioen met Ross Brawn aan zijn zijde (als technisch directeur). In 2009 werd Ross Brawn wereldkampioen met zijn eigen Formule 1-team: Brawn GP.