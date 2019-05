Ferrari blikt succesvol terug en kijkt vooruit

Die gasten hebben geen SUV nodig joh.

Terwijl Scuderia Ferrari tot nu toe weinig verbeteringen heeft laten zien in vergelijking met vorig jaar, poppen ze op het hoofdkantoor in Maranello de champagne. Ferrari heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug en dat met nieuwe modellen in het achterhoofd.

De inkomsten namen in het eerste kwartaal van 2019 met 14 procent toe in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Leveringen van de Portofino is voor een groot deel verantwoordelijk voor die mooie cijfers. De netto inkomsten komen uit op circa 180 miljoen euro. De omzet nam met 13 procent toe met 940 miljoen euro.

Ook het aantal leveringen namen toe. Ferrari bracht in de eerste drie maanden van het jaar 2.610 auto’s aan de man. Een stijging van 22,7 procent. In het eerste kwartaal kondigde het merk de opvolger van de 488 GTB aan in vorm van de F8 Tributo.

Het grootste verkoopsucces werd behaald in China, met een plus van 79 procent in het eerste kwartaal. Ferrari leverde in China, Macau, Hong Kong en Taiwan in totaal 328 auto’s, dat was 183 auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

De Italianen lieten weten dat dit nieuwe model slechts het begin is van wat komen gaat. Ferrari zegt 5 modellen in 2019 te introduceren. Met de F8 Tributo hebben we nog vier modellen te gaan. Naar verwachting zal die SUV er nog niet tussenzitten. Wat Ferrari precies van plan is, is dus nog afwachten. Een vast en zekere F8 Spider laat nog drie modellen over tot speculatie.

Fotocredit: @autoleven via Autojunk