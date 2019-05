Volkswagen probeert een oude cliché in hun commercial

Want als Volkswagen nu iets moet proberen, is het de VS belachelijk maken.

Volkswagen komt wel eens in het nieuws met omstreden advertenties en/of reclames. Je kunt je afvragen hoe erg dat is voor het merk, of elk merk wat dat betreft. Slechte publiciteit is ook publiciteit, toch? Het zorgt er in ieder geval dat ze tot Autoblog aan toe weten hoe geweldig de nieuwe Polo is.

In de VS draait nu opnieuw een merkwaardige reclame op de buis. De nieuwe Jetta, een vrij strak gelijnde sedan die wij weer eens niet krijgen, is nu ook te verkrijgen als GLI. Dat is GTI, maar dan voor redenen die we niet begrijpen met een L. 228 pk uit een 2.0 TSI en het allermooist: om het gevoel te benadrukken mag je in de auto zelf roeren via een zesbak. Je zou zeggen dat de auto het daarom niet zo goed doet in de VS. Want, Amerikanen kunnen geen schakelbak rijden, toch? /sarcasm. Echter, het is gewoon een feit dat de verkoop van auto’s in de VS voornamelijk bestaat uit automaten. Daarom vindt men het in Trumpistan niet zo nodig om handgeschakeld te leren rijden. Met alle gevolgen van dien.

Bovenstaande reclame toont de Volkswagen Jetta GLI. Twee stoere dudes die er nog jong uitzien rijden ’s nachts met de auto door de stad en wanneer ze uitstappen zet persoon A de auto niet op slot. Persoon B reageert verbaasd, maar persoon A verklaart dat hij hem niet op slot hoeft te zetten, “want het is een schakelbak”. Het nummer één anti-diefstalmiddel in de VS, ha ha. De ironie achter de reclame is te zien in de kleine lettertjes die in de VS altijd en overal als disclaimer moeten gelden. De slogan ‘For self driving people‘ klinkt daarom leuk, maar daaronder staat dat Volkswagen met een legaal motief moet melden dat je wél altijd je auto op slot moet zetten.

Mocht je in Amerika niet zelf kunnen roeren en toch de GLI willen kopen, dan kun je hem ook gewoon krijgen met een DSG-bak. De GLI ziet eruit als best een leuke auto, maar wij mogen hem hier niet verwachten. Voor snel spul in dit segment moet je dan settlen met een Golf GTI.