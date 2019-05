Dit is de Bugatti Divo in het echte leven

Geen gelikte foto's van Bugatti, maar pica's zoals je ze echt wil zien.

Wie een order plaatst van 5 miljoen euro voor een Bugatti Divo verwacht kwaliteit en niets anders dan kwaliteit. Dat begrijpen ze uiteraard bij Bugatti ook en dit betekent dat de autobouwer grondige tests uitvoert met de peperdure hypercar.

Onlangs deelde Bugatti een serie foto’s van de Divo, die technisch gebaseerd is op de Chiron, in woestijngebied. Men wou zo laten zien dat de hypercar ook op het top van zijn kunnen kan presteren als het buiten 40 of zelfs 50 graden is. Uiteraard test Bugatti de Divo ook op minder extreme plekken, bijvoorbeeld in Duitsland.

Autoblog-lezer Naut kwam per toeval deze Divo tegen bij tankstation Hohe Börde langs de bundesautobahn 2. De locatie begeeft zich niet geheel toevallig zo’n 70 kilometer van Wolfsburg. Het kenteken en de locatie van de spot geven weg dat dit een testauto moet zijn die de Volkswagen Groep gebruikt in de omgeving van het hoofdkwartier.

De Divo op de foto’s lijkt een soort Batmobile. De hypercar met zijn 8-liter W16 is goed voor 1.500 pk, maar kent met het opvallende spoilerwerk een lagere topsnelheid in vergelijking met de Chiron. Niet dat je met een vmax van 380 km/u ook maar iets te klagen hebt. Er komen slechts 40 stuks van de 5 miljoen kostende Divo.