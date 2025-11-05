OV wie? Nederlanders zijn verzot op autorijden

De cijfers liegen niet!

Openbaar vervoer. Ain’t nobody got time for that. Nederlanders zijn vooral zelf achter het stuur te vinden. Volgens kersverse cijfers van het CBS legden Nederlandse personenauto’s in 2024 bijna 122 miljard kilometer af. Dat is een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is het record van vóór corona definitief verbroken.

Meer auto’s, niet per se meer rijden

Opvallend: per auto rijden we eigenlijk minder. Gemiddeld legde een auto vorig jaar 5,7 procent minder kilometers af dan in 2019. Toch tikte de totaalstand hoger uit, simpelweg omdat er meer auto’s zijn. Nederland telt inmiddels 9,9 miljoen personenauto’s, tegen 9,3 miljoen in 2019. Een groei van 600.000 stuks in vijf jaar. Parkeerplaats, iemand?

Dat er tijdens corona even flink minder gereden werd, is inmiddels geschiedenis. In 2020 zakte het totaal aantal kilometers nog met bijna 18 procent. Man, wat verlang je soms weer naar die heerlijk lege snelwegen.

Nu de thuiswerkplicht en reisonzekerheid tot het verleden behoren gaat ook de mobiliteit terug naar hoe het was. Thuiswerken, misschien één of twee dagen in de week. De baas ziet zijn personeel toch wel weel graag op kantoor. Dus of u achteraan wil aansluiten in de file alstublieft.

Particulier rijdt de meeste kilometers

Wie al die kilometers maakt? Vooral particulieren. Maar liefst 79 procent van alle autokilometers komt voor rekening van auto’s op naam van een natuurlijk persoon. Samen reden zij 96,1 miljard kilometer, meer dan ooit tevoren. De zakelijke rijder blijft wat achter: met 25,8 miljard kilometer zit die groep nog altijd onder het niveau van vóór de pandemie. Misschien toch iets meer Teams-meetings dan klantbezoeken.

Een ander interessant gegeven: vrouwen rijden steeds meer. Auto’s op naam van een vrouw legden vorig jaar 5,4 procent meer kilometers af dan in 2019, terwijl mannen juist een kleine daling laten zien (-0,6 procent). In totaal zijn auto’s van mannen nog steeds goed voor 65,4 procent van alle particuliere kilometers, maar de opmars van vrouwen in de auto is inmiddels net zo progressief als de SGP in Vlissingen.

De groei zit vooral bij vrouwen onder de 40 en boven de 60 jaar. Jonge vrouwen rijden gemiddeld 12.400 kilometer per jaar, terwijl zestigplussers op een respectabele 7.200 kilometer uitkomen. Ook qua autobezit lopen vrouwen in: het aantal auto’s op naam van een vrouw steeg met 9,3 procent sinds 2019, terwijl mannen het met 4,9 procent moesten doen.

Tot slot nog iets wat weinig verrassend klinkt: geld helpt. Dat zag niemand aankomen. De hoogste inkomensgroepen zijn goed voor bijna één derde van alle gereden kilometers (31,3 procent), terwijl de laagste inkomens samen slechts 8,8 procent voor hun rekening nemen. Meer inkomen betekent simpelweg meer auto’s, meer brandstof en meer weekendjes weg. Met de auto.

Ondanks alle investeringen in openbaar vervoer, fietsinfra en deelmobiliteit blijft de conclusie helder: de Nederlander houdt van autorijden. Waarvan akte.