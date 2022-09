Volkswagen ID.5 GTX – rijtest en video

De ID.5 (GTX) is het derde lid van de ID-familie, tijd om deze Volkswagen SUV-coupé voor een rijtest mee te nemen.

Degenen die zich wel eens hebben verdiept in elektrisch rijden, zullen de ID-familie inmiddels al wel een keer zijn tegengekomen. Na de lancering van de ID.3 (een soort elektrische Golf), volgde de ID.4, een SUV. Heel veel nieuw is er niet aan de ID.5, het is de coupé versie van de ID.4. Gezien de populariteit van het genre, is het een goed idee dat Volkswagen er mee komt.

Even opfrissen: MEB

Om hun compacte elektrische auto’s te bouwen koos de Volkswagen Group voor een dedicated platform met de naam MEB (Modulaire Elektrische Baukaste). Op het MEB platform bouwen ze nu één CUPRA, twee Skoda’s, twee Audi’s en vier Volkswagens.

Er zijn drie accuformaten (45, 58 en 77 kWh), de ID.5 GTX gebruikt het grootste accupakket. Volkswagen heeft voor de ID.Buzz al laten doorschemeren dat het MEB platform verlengd kan worden. En dan kunnen er nog wat accu-cellen worden geplaatst.

In de basis is het MEB-platform achterwielaangedreven, met een elektromotor die 147, 174 of 204 pk levert. Voor meer tractie of performance (hallo GTX) kan ook op de vooras een 109 pk sterke motor worden gemonteerd.

ID.5 varianten

Door te grabbelen in de blokkendoos zijn naar believen varianten te creëren. Gezien de wereldwijde chiptekorten en daarmee erg lange levertijden, heeft Volkswagen een aantal versies wel verzonnen, maar nog niet gelanceerd.

Voor nu zijn er dus (maar) drie versies van de ID.5. Instapper is de ID.5 Pro met 174 pk en 235Nm. Die sprint in 10.4s naar de 100 en haalt 160 km/u. De ID.5 Pro Perfomance is een stuk vlotter, die schaaft er 2 tellen af van de sprint naar de 100. Deze versie heeft een elektromotor met 204 pk/ 310Nm op de achteras, maar is ook begrensd op 160 km/u.

De ID.5 GTX

Het topmodel is de 299 pk en 460 Nm sterke ID.5 GTX. Fijn voor de IJslandse gravelwegen is dat de ID.5 GTX vierwielaangedreven is. Aan de 204 pk sterke achtermotor wordt een 109pk/ 162Nm sterke motor op de vooras toegevoegd.

De motor op de vooras is een asynchrone motor (ASM), die volgens Volkswagen compacter en lichter is dan de PSM motor op de achteras. Bovendien kan de motor helemaal worden uitgeschakeld en zorgt voor minder weerstand als er geen aandrijving naar de voorwielen nodig is.

De ID.5 GTX is ook meer dan vlot genoeg: in 6,3s staat 100 op de klok. De topsnelheid is nog steeds begrensd, maar wel op 180 km/u. Natuurlijk zou de ID.5 GTX veel harder moeten kunnen, maar op hoge snelheid stort de range van iedere EV volledig in. Daarmee worden de hoge topsnelheden dus nogal theoretisch.

Als je nog eens een caravan mee wilt nemen, dan biedt de ID.5 GTX het voordeel van een trekgewicht van 1400 kg (+200 kg). Voor een vakantie met de caravan in Zuid-Frankrijk zal je wel de tijd moeten nemen. Uit onze test met caravans en onder meer een ID.4 bleek dat de range instort met een sleurhut erachter.

ID.4 vs ID.5

De aflopende daklijn is niet helemaal de enige wijziging. Met zijn lengte van 4,60m is de ID.5 namelijk 2cm langer dan de ID.4. De wielbasis van 2,77m en de breedte van 1,85m zijn wel hetzelfde. Met die “onpraktische” coupé lijn verwacht je wellicht een kleinere bagageruimte, maar er is 6 liter meer ruimte (549l).

Range, laden en snelladen Volkswagen ID.5 GTX

Rol- en luchtweerstand zijn de duivels voor een goede range, dus goed om te weten dan de cW waarde 0,26 is, de ID.5 GTX is iets ongunstiger met een cW waarde van 0,27. Het vertaalt zich naar een range tot 520 km voor de reguliere modellen en 490 km voor de GTX.

Thuis of publiek laden (AC laden) gaat tot 11 kw via een driefase laadpaal. De 77kWh batterij is na een nachtje slaap dus altijd weer vol. Qua snelladen verzet de ID.5 (GTX) niet de bakens, het maximale vermogen stijgt van 125 kW naar 135 kW. Alle kleine beetjes helpen, maar concerngenoten Audi en Porsche en concullega’s KIA en Hyundai laten zien dat het ook bijna twee keer zo snel kan.

Wel serieus fijn dat vanaf software 3.1 (en die heeft de ID.5 GTX al) Plug&charge mogelijk is. Na inpluggen van de laadkabel handelt de auto alle communicatie af en hoeft er geen laadpas meer geswiped te worden. Het blijft bizar dat we het nog separaat moeten benoemen, met het volwassener worden van de EV wordt het ooit nog eens echt handig.

Software 3.1

De software leverde nog wel wat klagende klanten op en heeft ook wel wat carrières in Wolfsburg in de dop doen knakken. Het is net wat trager dan je hoopt en foutmeldingen zijn de meeste ID rijders ook niet vreemd. Het wordt langzaam allemaal beter, maar echte liefde is het voorlopig nog niet.

Gelukkig blijven ze wel doorontwikkelen, dus we houden hoop dat het beter wordt. Ook komen er nieuwe features beschikbaar zoals Travel Assist met swarm data, die bijvoorbeeld bij wegen zonder middenlijn toch netjes in de rijbaan kan rijden.

Voor degenen met krappe opritten of beroerde parkeerskills gaat Park Assist Plus met geheugenfunctie helpen. Park Assist Plus kan leren hoe te parkeren en dat herhalen. Dankzij twee radars en ultrasound sensoren achter kan de ID.5 GTX automatisch inhalen op snelwegen.

De meest fijne update is verstopt in een USB poort: de ID.5 GTX heeft namelijk een USB-C Power Delivery poort die tot 45w kan leveren. Daarmee kan je niet alleen sneller telefoons laden, maar ook bijvoorbeeld laptops laden. Een kleine upgrade die stiekem erg prettig is.

GTX is geen GTI

Anders had Volkswagen die iconische aanduiding wel uit de kast getrokken. Toch is het goed om je het te realiseren: de GTX is een snellere ID.5 (of ID.4) met een iets spannender uiterlijk. Grotere wielen en achterspoiler maken de ID.5 GTX wat leuker dan de reguliere varianten. Qua rijden zijn de verschillen kleiner. In alle ID modellen laten de veiligheidsssystemen gerommel sowieso niet toe. Denk aan de GTX als een elektrische GT en je komt aardig in de buurt. Fijn om mee naar de Alpen te rijden, maar voor het betere beukwerk over een pas pak je een andere auto mee.

Conclusie en prijs

De automarkt bevindt zich in vreemde plek: er is nog steeds een tekort aan leverbare nieuwe auto’s. Ergens veel prijsdruk lijkt er dus nog niet te zijn, zeker niet voor elektrische auto’s. De accupakketten worden voorlopig ook nog niet goedkoper, maar de prijs van de ID.5 GTX is nog redelijk schappelijk.

Voor 59.390 euro krijg je een ruime, lekker smoelende, snelle EV met goede range en prima laadmogelijkheden. Met 299 pk is de ID.5 GTX zeker snel genoeg, zonder ieder sprint te kunnen winnen. De 174pk sterke ID.5 Pro is er vanaf 50.890 euro. Voor slechts 1.600 euro meer staat de 204 pk sterke en vooral veel snellere ID.5 op de stoep, die upgrade is in ieder geval erg de moeite waard.