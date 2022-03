Rod Stewart repareert openbare weg voor eigen Ferrari

Je bent onderdeel van de oplossing of van het probleem. Rod Stewart repareert de weg voor eigenbelang.

Rod Stewart is toch ook een held. De zanger met een uit duizenden herkenbare stem (van schuurpapier) is al sinds eind jaren ’60 actief en brak in begin jaren ’70 door met het topalbum Every Picture Tells A Story. Dat is een verplicht album voor je muziekcollectie.

De beste man weet overigens van geen ophouden, want hij heeft tot en met 2021 (The Tears Of Hercules) albums uitgebracht. De inmiddels 77-jarige rocker blijft maar bezig, dus. Naast muziek maken en optreden is hij ook fervent supporter van Celtic. Dat niet alleen, in zijn vrije tijd klust hij ook nog bij als wegwerker.

Rod Stewart repareert de weg

Jazeker, Rod Stewart repareert de openbare weg namelijk. Dat meldt hij op zijn eigen Facebook (en Instagram uiteraard). Samen met wat vrienden hebben ze een vrachtwagen geregeld. Gewapend met schep en geel hesje is de ex van Britt Eklund aan de slag gegaan. Naar eigen zeggen doet Stewart het voor de medeweggebruikers, want mensen kunnen auto’s op de slechte wegen kapot rijden.

Dat niet alleen, ook zijn Ferrari kan er nu niet overheen. Ook schijnt er een ambulance te zijn geweest die een lekke band reed door het slechte wegdek. Voldoende redenen dus voor Rod Stewart om de weg te gaan repareren.

Groot probleem

De slechte wegen zijn een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk. Naast een ludieke actie is het natuurlijk ook een protest naar de verantwoordelijken dat de wegen achterstallig zijn onderhouden.

Ok, dan moeten we het wel eventjes autogerelateerd houden om de autoliefhebbers te behagen. Men zou kunnen klagen over het feit dat dit anders een schraal artikel is en daar hebben ze een groot gelijk in. Daarom krijg je gewoon gratis keiharde bonus-content met drie fraaie exen van Rod Stewart! En nee, dan bedoelen we niet Alana Stewart, Kelly Emberg en Rachel Hunter. Had wel gekund, overigens.

Ferrari F40

1990

Do you think its sexy? De Ferrari F40 is de droomauto voor velen en het hoogtepunt van vele collecties. Dat kan ook, want stiekem zijn er best veel van gebouwd, meer dan 1.000 stuks. Die van Rod Stewart was dan wel ietsje zeldzamer, want de Schotse Rockopa had namelijk een US-spec, te herkennen aan de oranje pinkers en nog een paar geinige quirks and features (drie keer raden wie je daar meer over kan vertellen). De auto is destijds verkocht voor meer dan 1.000.000 dollar.

Lamborghini Miura P400S

1971

In principe is dit een P400S, maar veel mensen zouden kunnen zeggen dat ‘ie wel een beetje lijkt op een SV. Dat komt omdat de auto in kwestie is voorzien van alle SV-kenmerken aan de voor- en achterzijde. Het is niet alleen cosmetisch, want ook het chassis van deze ex van Rod Stewart is van de SV-specificatie. De kleur is Blu Notte en zou zelfs een Urus nog stijlvol maken. Bijna, althans. Overigens was Rod Stewart de eerste eigenaar van de auto en zijn er daarna nog een paar andere eigenaren geweest. De laatste heeft er minimaal 899.000 pond voor moeten betalen.

Lamborghini Countach Periscopio

1977

En we sluiten af met de mooiste, een Lamborghini Countach Periscopio. Dit was nog echt een puur model, nog voordat er foute facelifts met bizarre bodykits kwamen. De naam Periscopio is het Italiaans voor Periscoop. De achteruitkijkspiegel geeft namelijk zicht aan via de bovenkant van het dak. Echter, we zijn benieuwd hoe vaak je naar achteren wil kijken met een atmosferische V12, handbak en en geen tractiecontrole, ABS of ESP…

