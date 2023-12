Frankrijk tilt arme sloebers in elektrische auto’s

Duitsland stopt subsidies op EV’s. Maar Frankrijk stimuleert de elektrische gebakjes van Stellantis juist enorm met een nationaal socialistisch programma.

Het overheidsbeleid knalt alle kanten op dezer dagen als gevolg van polarisatie en de stand van de wind op elk gegeven moment. Waar in Nederland en Duitsland een wat minder rabiate milieukoers gevaren wordt, gaat Frankrijk juist stug de andere kant op. Maar dan wel met een programma dat ’toevallig’ erg lekker uitpakt voor de Franse auto industrie. Zo weet President Macron op handige wijze twee kampen te verenigen. Aan de ene kant de globalistische milieurakkers. Aan de andere kant mensen die zeggen dat er ook wel eens aan Yann Modale gedacht mag worden.

Upwardly mobile

Frankrijk begint vanaf januari namelijk met een project om EV’s naar arme sloebers te brengen. Dat is namelijk een veel gehoorde klacht omtrent elektrische auto’s: ze zijn zo duur dat slechts de elites erin kunnen rijden. En juist deze rijke lui, kunnen profiteren van bikkelharde subsidies. Dit terwijl auto’s op traditionele bandstof door belastingen en accijnzen ondertussen juist erg duur worden gemaakt. En daarmee de mensen aan de onderkant van de samenleving, eigenlijk door de overheid in inefficiëntie stinkende bussen en treinen geduwd worden. Waardoor het weer moeilijker wordt op te klimmen in de samenleving.

Spotgoedkope lease

Welnu, dit gaat straks niet meer op in Frankrijk. Want mensen met een inkomen tot 15.400 Euro, die per jaar 8.400 kilometer of meer afleggen, komen in aanmerking voor een spotgoedkope EV lease. Je kan al vanaf 54 Euro per maand drie jaar lang een Citroen e-C3 rijden en dat zonder aanbetaling. Ook de eventuele thuislader zit inbegrepen in de deal, hoewel de installatie daarvan dan wel weer op kosten van de gebruiker komt. Een aanbetaling is niet nodig, want die neemt de Franse overheid voor zijn rekening. Na drie jaar krijg je wel de optie de auto te kopen. Als je hopelijk jezelf ontworsteld hebt aan de relatieve armoede.

Stellantis met korting

Een handig programma dus voor de onderkant van de samenleving. Maar ook voor Stellantis. Want niet toevallig zijn dit de auto’s die voorlopig in aanmerking komen voor het programma:

Citroën ë-C3 €54 Fiat 500 €89 Opel Corsa EV €94 Peugeot e-208 €99 Opel Moka EV €119 Citroën e-C4 €129 Jeep Avenger €149 Peugeot e-2008 €149

Geen Chinees

Het zal je opvallen dat het allemaal auto’s van Stellantis zijn. Er is sprake van dat de Volkswagen ID.2 en de elektrische Renault 5 ook in aanmerking gaan komen voor het programma. Maar voorlopig staat er niks op de kaart van buiten Stellantis. En dus ook niks uit China. Het lijkt erop dat Frankrijk dus een zeer handig ideetje heeft bedacht waarbij het mes snijdt aan twee kanten. Lease dan?