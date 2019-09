Ferrari gaat voor ons strijden tegen de bierkaai

You gotta fight...for your right...to paaaaaaaaaaaaaaaarty.

In deze zware tijden voor benzinehoofden waarin turbo’s welig tieren, proberen een paar koene ridders weerstand te bieden aan de terreur van de milieumaffia en de health & safety-brigade. Onlangs schreven we al over Porsche, dat waarschijnlijk een heldendaad gaat verrichten door de nieuwe 911 GT3 wederom atmosferisch (en handgeschakeld) te maken. Ook Lamborghini wil nog even door met de atmosferische V12. Maar hoe zit het met Ferrari, het merk dat misschien wel de meeste historie heeft qua vrij ademende V12’s?

Welnu, goed nieuws: ook het merk van de Colombo-V12 en de Lampredi-V12 wil nog steeds coûte que coûte de atmosferische V12 redden, zo laat hoofd technische ontwikkeling Michael Leiters weten aan TopGear. De Italianen geven wel toe dat het moeilijk wordt, nu regelgeving omtrent uitstoot maar ook geluid steeds stringenter wordt. Zo moest er op de 812 GTS een partikelfilter geschroefd worden om aan de Euro-6 norm te voldoen. Leiters:

We will fight for this engine. We have good ideas for its development. We now have Euro 6 regulations, which forced us to put a particulate filter on the GTS, and there are general emissions and CO2 targets especially for places like China and the United States.

De partikelfilter vrat in eerste instantie een deel van het vermogen dat de V12 in de 812 levert weg, maar middels tweaks heeft Ferrari het cijfer toch weer op een mooie ronde 800 pk weten te krijgen. Ook los van de uitstoot van gassen zijn er echter regeltjes die het Ferrari moeilijk maken de V12 levend te houden, zoals nieuwe geluidsnormen (met nieuwe meetmethodes):

Another [uitdaging qua regels] is sound. The regulations that arrived one and a half years ago are very challenging for us because it’s not only about the level of noise, but the way you measure it is much stricter. This is definitely something that we have to consider as a challenge for the V12.

Toch denkt Leiter dat Ferrari een goede kans maakt het leven van de V12 nog een beetje op te rekken. Ook als andere fabrikanten de moed al hebben opgegeven:

I don’t know what other companies are doing, but it’s definitely an advantage that, as Ferrari, we have the financial and technological power to follow this street.

Waarvan akte.