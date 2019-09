Autoblog advies: wat is de beste auto voor 2.500 euro?

Nee, niet de meeste cilinders. Maar gewoon een deugdelijk apparaat. Lukt dat voor 2.500 euro? Team Autoblog zocht het voor je uit!

De rubriek Autoblog advies bestaat nu al een tijdje op Autoblog. Dermate lang dat mensen inmiddels voor de tweede keer een vraag indienen. Zo was het enkele jaren geleden dat Autoblog-lezeres Simone ons vroeg of je daadwerkelijk een auto van 1.000 euro kon kopen en het dan nog een beetje betrouwbaar kan zijn.

Ons advies destijds: laat populaire auto’s links liggen en zoek muurbloempjes. Ze kocht uiteindelijk een Daihatsu Young RV 1.3. De auto doet wellicht niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar voor 1.000 euro had Simone een verrassend krachtig 1.3 torretje, een ijskoude airco, vijf deuren, radio, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling. Op wat roest na, vertoonde de auto geen gebreken. Sterker nog, bij de APK’s was het elke keer slechts tientjes werk. De eerste beurt was ook nog geen 200 euro. In de tussentijd heeft de auto door en wind Simone droog gehouden en haar altijd trouw op de bestemming gebracht. En niet zozeer even een paar kilometers, in vrij korte tijd zijn. Er 60.000 km bij gereden! Wie zei ook alweer dat het openbaar vervoer zo goedkoop was?

De auto is onlangs voor de APK bij de garage langsgegaan en het is nu wel duidelijk dat er wat kosten aan komen. Motorisch is de auto nog in goede staat, maar er zal wat gelast moeten worden, de remleidingen moet nagekeken worden en er moeten een paar nieuwe bandjes op. Nu is dat normaal gesproken niet zo’n probleem, maar op een auto van 1.000 euro is het een flink percentage. Zeg maar minimaal de helft. Daarbij heeft Simone in de tussentijd nieuw werk (gefeliciteerd!) Waardoor ze minder hoeft te rijden.

Simone zoekt dus een andere auto. Gelukkig is het budget dit keer iets hoger, waardoor er meer keuze is. In principe beviel de Young RV uitstekend. Dat men elke keer vroeg naar haar Seniorenpas, deerde Simone niet. Voor haar volgende auto wil ze graag wederom een werkende airco en eigenlijk gewoon net zoveel luxe als ze voorheen had. De auto moet klein en compact zijn, maar het hoeft niet direct een piepkuikentje te zijn. Er mag ook wel iets van pit in zitten. Een Toyota Aygo, Volkswagen Fox of Fiat Panda is dan ook net even te klein en te basic. Maar een Golf, Focus of 307 is weer veel te veel van het goede. Kortom, wat is er te vinden voor 2.500 euro?

Dit is de complete tabel die Simone voor ons heeft ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Daihatsu Young RV Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 2.500 euro Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Daihatsu krijgt een paar 'dure' reparaties Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Betrouwbaar No-go modellen / merken: Onbetrouwbaar :)

DOE HET NIET: Chevrolet Kalos (T200)

Op papier is het een van de betere kandidaten, de Chevrolet Kalos. Maar laat je niet in de luren liggen, dit is natuurlijk gewoon een Daewoo Kalos. Dankzij Pininfarina ziet de Kalos er niet eens zo heel erg verkeerd uit. Je vindt ze voor scherpe prijzen, ze zijn redelijk goed uitgerust én de kilometers vallen heel erg mee over het algemeen. Dat is vrij begrijpelijk, want het ding rijdt beroerd. Het onderstel is noch sportief noch comfortabel. Hetzelfde geldt voor het interieur, waar je erg droevig van wordt, zeker als je een persoon bent die door zijn neus ademt. Qua betrouwbaarheid zijn ze minder denderend dan het Koreaanse imago doet geloven. Ook zijn onderdelen verrassend lastig te vinden én prijzig. Met een grote boog omheen lopen dus.

DOE HET WEL: Daihatsu Sirion II 1.3 16v DVVT Prestige

€ 2.450

2007

135.000 km

De eerste Daihatsu Sirion was een beetje oubollig muurbloempje. De tweede generatie is aanzienlijk vlotter om naar te kijken. Ook het interieur is er flink op vooruitgegaan. Grootste verschil zijn de rijeigenschappen; dit kleintje rijdt zeer vermakelijk. Dat komt door een paar typisch Japanse eigenschappen als het soepele motortje en de strakke handgeschakelde transmissie. De motor is gelijk aan de 1.3 in de Young RV. Wel zul je even goed moeten zoeken, want de meest Sirion II’s hebben de 1.0 motor onder het kapje.

Suzuki Swift 1.3 Style

€ 2.150

2005

145.000 km

De Suzuki Swift is de populairdere tegenhanger van de Sirion II. De auto werd veel beter verkocht in Nederland en ook op de occasionmarkt is terug te zien dat men liever een Swift heeft. Een gelijkwaardige Swift is ietsjes duurder. De auto’s zijn verder heel erg aan elkaar gewaagd. De Swift is misschien nog net iets leuker om te zien, maar de Sirion rijdt wat beter. Qua betrouwbaarheid gaan de punten sowieso naar Daihatsu. De Suzuki Swift kent wel wat kleine aandachtspunten. Het is weliswaar een Japanner, maar hij wordt gewoon in Tsjechië gebouwd. Dat heeft wel een voordeel voor de onderdelen, die zijn namelijk erg goedkoop. Ook zijn de Swifts net even wat beter te vinden dan de Sirions.

Seat Ibiza 1.4 16v Signo (6L)

€ 2.495

2003

100.000 km

Deze moeten we even toelichten. In technisch opzicht is dit natuurlijk gewoon een Volkswagen Polo. Maar gebruikte Volkswagens zijn behoorlijk in trek, wat zich uit in stevige vraagprijzen. Waarom dan niet even kijken naar een Skoda Fabia? Ook die zijn relatief populair. Niet alleen omdat iedereen tegenwoordig weet dat ook Skoda’s gewoon Volkswagens zijn, maar voornamelijk omdat de Fabia altijd een vijfdeurs is. Driedeurs is helemaal uit de gratie, ook in occasionland. Daar kun je je voordeel mee doen. We zagen meerdere frisse Ibiza’s met een luxe uitrusting én een potig motortje. Check het aankoopadvies hier.

Nissan Micra 1.4 Acenta (K12)

€ 2.450

2004

85.000 km

Net als de Seat Ibiza is deze auto in driedeurs configuratie een waar koopje. Vijfdeurs uitvoeringen zijn aanzienlijk duurder. De Nissan Micra is een beetje een vergeten auto. Niet helemaal terecht, want het is een keurige auto met een bijzonder uiterlijk. Het exterieurdesign is bijzonder guitig en vrolijk. Je moet er zeker van houden, maar origineel is het zeker. Het interieur is overigens gewoon keurig. In technisch opzicht is het gewoon een typisch Japannertje. Even checken voor roest is verstandig, maar de motor is een waar naaimachientje en schakelen gaat zeer soepel. Er zijn voldoende luxe uitvoeringen te vinden in het budget met erg weinig kilometers.

Hyundai Accent 1.4i Dynamic (MC)

€ 2.495

2007

120.000 km

Deze auto is zo spannend als een Moldavisch kookboek, maar doet vooral wat het moet doen. De Accent is een half maatje groter dan de rest en zeer ongeliefd. Het is een van de laatste ‘old-school’ Hyundai’s. Niet waanzinnig verfijnd, maar ruim, compleet en verrassend vlot. In vergelijking met de Chevy Kalos is de Hyundai soepeler om te rijden en aanzienlijk betrouwbaarder. Ook zijn de kosten voor het onderhoud goedkoper. Mocht de Accent net even een maatje te groot zijn; een Hyundai Getz van na de facelift past ook makkelijk in het budget. Die is kleiner en doet ook veel Europeser aan, maar is wat prijziger. Beide zijn keurige auto’s en degelijk transport.

Mitsubishi Colt 1.3 Invite

€ 2.450

2005

140.000 km

Deze auto benaderd het concept van Simone haar Young RV nog het beste. De Colt van deze generatie is verrassend ruim. Ook zit je net even iets hoger. De 1.3 motor moet 95 pk leveren, maar echt ‘wakkere’ paarden zijn het niet. Het is natuurlijk sowieso geen sprintkanon, maar op basis van de specificaties verwacht je meer. Leuk is dat deze auto’s in Nederland gebouwd zijn en bij senioren zeer in trek zijn. Eigenlijk is het een moderne iteratie van de Volvo 340. Ondanks zijn Japanse roots kent de Colt wel wat aandachtspunten, maar die zijn overkomelijk.

YOLO: Peugeot 206 CC 1.6 16v Roland Garros

€ 2.250

2003

150.000 km

Tsja, misschien een beetje een rare YOLO, want een 206 is niet echt een bijzonder zeldzame of spannende auto. Maar voor dit geld rijd je dus ook in een volwaardige cabriolet. En de unit die wij gevonden hebben is zeker niet het enige exemplaar dat voor dit geld te koop staat, het hele land staat er namelijk vol mee. De 2.0 levert aanzienlijk meer koppel onderin, maar lust ook een slok meer. De 1.6 is in principe meer dan voldoende. Belangrijk is even om te checken of alles werkt: airco, dak, ruiten et cetera. Dat wil nog weleens fout gaan. Verder vallen de kosten heel erg mee. Je kan zelfs onderdelen bij de lokale visboer kopen, bij wijze van spreken. Het aankoopadvies kun je hier bekijken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!