Ferrari haalt ongekend hard uit naar Vettel - Autoblog.nl

Vaak worden F1 coureurs, zeker die van naam en faam, met een fluwelen handschoen benadert door hun teams. Daarom is het opvallend dat Ferrari na de Grand Prix van Portugal hard uithaalt naar viervoudig kampioen Vettel.

Ferrari gaat dit jaar voor geen meter in de F1. Het team, dat vorig jaar nog tweede eindigde in het WK, staat dit jaar met nog vijf races te gaan slechts zesde. De auto is duidelijk tricky om te rijden en de motor levert na de controverse van vorig jaar niet voldoende power. Dat laatste is ook te merken bij de klantenteams, die steevast onderaan de tijdenlijsten bungelen samen met Williams. Het is dus een rampjaar voor de Scuderia, maar de malaise wordt daarbij niet evenredig verdeeld.

Vettel komt namelijk nog een stuk minder goed uit de verf dan Leclerc in de SF1000H. De Monegask stond de ellende ten spijt al twee keer op het podium en heeft 75 punten achter zijn naam staan. Vettel heeft nog maar 18 puntjes gesprokkeld. Eigenlijk alleen in Hongarije was hij iets beter dan zijn teammaat. We weten al dat het Vettels laatste seizoen wordt bij Ferrari. Ironisch genoeg lijkt dat te verlopen als het laatste seizoen van een van Vettels helden in het rood. Jody Scheckter won de titel in 1979 en werd in 1980 afgedroogd door Villeneuve. De Zuid-Afrikaan scoorde dat jaar slechts twee schamele puntjes.

Dit weekend liep het alweer voor geen meter bij Vettel. Terwijl Leclerc zijn Ferrari op mediums naar Q3 sleepte en daarin vervolgens een knappe vierde plek pakte, kwam Vettel niet verder dan P15. In de race was de discrepantie iets kleiner. Leclerc finsihte waar hij de race begon, Vettel klom wat plekken naar P10. Desalniettemin is het verschil enorm, terwijl de twee vorig jaar nog redelijk aan elkaar gewaagd waren.

Ferrari is er nu een beetje klaar mee. Na de race loopt teambaas Mattia Binotto leeg bij Sky Sports F1. Hij gooit koud water op de notie dat Vettel slechter materiaal zou krijgen dan Leclerc. En hij gooit hij ‘tweede coureur’ (ouch) Vettel snoeihard onder de bus:

Leclerc is goed bezig, maar wat Vettel betreft, verwachten we meer van een tweede coureur. De auto’s zijn absoluut identiek aan elkaar, daar bestaat geen twijfel over. Mattia Binotto, telt 1+1 op naar 2

Binotto gaat verder door te zeggen dat hij nog wel vetrouwen heeft in het talent van Vettel, maar gaat daarna meteen door met de volgende sneer:

Zijn vaardigheden staan buiten kijf, dat weten we. Over een week is er weer een race in Emilia Romagna. Ik hoop dat hij daar een fatsoenlijke kwalificatie kan rijden. Mattia Binotto, vindt dat je fatsoen moet doen

Die mag Vettel dus in zijn zak steken. Heel veel hoop dat er opeens iets verandert aan zijn pace is er echter eigenlijk niet…