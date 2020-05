Breek! Sebastian Vettel weg bij Ferrari!

Het moment is misschien wel een verrassing. Maar hing het gerucht dat Vettel weg gaat bij Ferrari niet al in de lucht?

In 2014 kwam Vettel bij het Italiaanse team van Ferrari. Hij heeft daar tot heden niet de successen kunnen vieren die hij hoopte. Met andere woorden: ja de occasional win, maar geen wereldkampioenschappen.

Wringen

En dat laatste moet een beetje wringen. Vettel werd als een soort Schumacher binnegehaald om dan eindelijk voor successen te zorgen. De voortekenen leken goed te zijn. Sebastian Vettel had immers vier (!) wereldtitels behaald bij zijn vorige werkgever, een energiedrankgigant uit Oostenrijk.

Obstinaat

Nu had Ferrari wellicht kunnen leren van het seizoen 2015, waarin zijn makke, trouwe en sporadisch obstinate teamgenoot Mark Webber was vervangen door Daniel Ricciardo. De Red Bull was aanzienlijk minder dominant dan voorgaande seizoenen. Ricciardo kwam veel beter uit de voeten met die Red Bull RB10 dan Vettel.

Overstap

De overstap naar Ferrari was dan ook snel gemaakt. Vettel was jong genoeg om nog enkele kampioenschappen aan elkaar te rijgen. Daarmee werd hij geholpen door Kimi Raikkonen. De Fin maakte niet altijd een al te stabiele indruk, waardoor Vettel goed uit de verf leek te komen. Gek genoeg werd Raikkonen beter naarmate hij langer bij het team reed.

14 overwinningen

Tot een wereldtitel heeft het nooit geleid. Vettel heeft in vijf jaar tijd 14 maal weten te winnen. In 2017 en 2018 werd hij tweede in het rijderskampioenschap. Dat kwam niet omdat hij een draak van een auto had. Natuurlijk, de Mercedessen waren enorm dominant in deze periode, maar waar de ontwerpers redelijk puik werk afleverden, was het team operationeel gezien niet altijd even sterk. Mede daardoor konden zelfs de minder snelle Red Bulls geregeld voorbij steken.

Emozione

Met name de emotie leek hoog op te lopen bij het team van Ferrari. Er werden onlogische beslissingen gemaakt en er ging veel fout. Ook bij Vettel zelf. Geregeld was hij de auto te ver aan het pushen, met diverse spins tot gevolg. Dat het talent van Vettel niet oneindig is, bleek toen Charles Leclerc in 2019 Raikkonen verving. De Monegask eindigde hoger in het rijdersklassement. Leclerc, toch het oogappeltje van Ferrari, kreeg een vet contract tot 2024. Vettel daarentegen kreeg een contract voor slechts één jaar.

Leclerc

Aan het einde van dit jaar loopt zijn contract af met de Scuderia maar het was al duidelijk dat voor de toekomst de Italianen hun kaarten volledig op Leclerc hebben gezet. Bild en Auto Motor und Sport brengen nu het nieuws dat de onderhandelingen zijn stukgelopen. Sebastian zou niet verder willen onderhandelen. Weg bij Ferrari. Waar ga je dan heen in deze fase van je carrière?

Alternatieven?

Dus nu Vettel weg gaat bij Ferrari, hebben we wellicht Vettel zijn laatste Grand Prix en laatste winst al gezien. Of zien jullie nog alternatieven?