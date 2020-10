Perez geeft Verstappen schuld van crash - Autoblog.nl

Sergio Perez gooit schaduw op Max Verstappen na hun aanvaring in de eerste ronde vandaag in Portugal.

De Grand Prix vanmiddag in Portugal beloofde een spektakel te worden. Op het fraaie, glooiende circuit vielen aanvankelijk zowaar wat regendruppels voor en tijdens de start. Uiteindelijk bleek het toch best lastig inhalen op Portimão en kregen we alsnog de gebruikelijke winnaar. Met name vooraan het veld was de tweede helft van de race niet echt spannend.

Het hoogtepunt vormde de start van de race, waarbij er wel vanalles gebeurde. Zo kwam onze Max in aanraking met Sergio Perez, die na een goede start door dacht te kunnen schuiven naar de derde plek. Max zat even te harken na een duel met Bottas en was er natuurlijk op gebrand in ieder geval aan te sluiten bij de Mercs. Perez koos de buitenkant en Max tikte ‘m op het achterwiel. Na de race hebben de twee verschillende lezingen over het voorval.

Max vond het maar een onhandige move van Perez, die in zijn ogen zichzelf elimineerde. Maar hij vond het in principe wel prima. Zelf bleek hij uiteindelijk namelijk geen schade te hebben aan de auto, hoewel dat aanvankelijk wel zo leek op TV. Feitelijk was Max daarmee zijn grootste concurrent voor een podium vandaag meteen lekker kwijt. Perez geeft bij Sky Sports F1 echter een andere visie op de gebeurtenis:

Het was een chaotische eerste ronde en ik had snel door dat er kansen zouden zijn voor ons. Ik zag een mogelijkheid om in te halen en gaf Max genoeg ruimte. Het was echter heel moeilijk in die eerste ronde. Iedereen had problemen met de banden. We raken elkaar heel laat in de bocht…Maar ik heb de beelden nog niet gezien. Sergio Perez, is genuanceerd omdat hij naar Red Bull wil

Hoewel ze Max bij de FIA en bij Ziggo vrijgepleit hebben, kan ik me ergens wel vinden in de lezing van Perez. Max had duidelijk momentum verloren in zijn strijd met Bottas, dus hij kan eigenlijk wel iemand buitenom verwachten. In de replay zie je dat hij geen gekke dingen doet met zijn stuur, maar hij bestuurt de auto natuurlijk ook met het gaspedaal. Als ‘ie iets inhoudt, dweilt de auto met minder onderstuur naar buiten tegen Perez aan. Hamilton elimineerde Albon op vergelijkbare wijze in Oostenrijk en kreeg daar toen wel een strafje voor.

Saillant detail is dat de twee kemphanen heel misschien teammaten gaan worden als Albon zich niet heel snel verbetert, hoewel me dat scenario persoonlijk niet super realistisch lijkt. Enfin, check de beelden nog een keer hieronder en laat dan jouw ongezouten mening weten in de comments!