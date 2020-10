Ruben: deze liefhebbersauto’s schrijven niet meer af! - Autoblog.nl

Na de lijstjes van Michael en Wouter is het nu aan mij. De liefhebbersauto’s uit het lijstje schrijven volgens mijn glazen bol niet af.

Porsche Cayman S (981)

Waarde > € 40.000

Een waardevaste auto heeft belangrijke ingrediënten nodig. In het geval van de Cayman S (981) is dat onder meer de zescilinder boxermotor. Zijn opvolger, de 718, kreeg een 2.5 liter viercilinder. Met de 718 GTS 4.0 is de zespitter weer terug, maar dit heeft geen effect gehad op de waarde van de 981. Sterker nog, een nette 981 is soms duurder dan een jongere 718. En de lijst met aandachtspunten valt ook wel mee, aldus het Porsche Cayman (981) occasion aankoopadvies.

De prijs van de Cayman S heeft al een lange tijd een bodem van om en nabij de 40.000 euro. 50.000 euro stukslaan op een zes jaar oude 981 is ook geen probleem. Naast de motor maakt het nog altijd fris ogende interieur dit model ook zo hebberig. Tel daarbij op dat het Nederlandse aanbod niet extreem groot is. Met een bodem van 40 mille zit je wel goed met de Porsche Cayman S (981). De non-S pik je wel op voor bedragen ruim onder die 40k.

Aston Martin Vantage 4.3

Waarde > € 40.000

Het is best gunstig dat Aston Martin deze generatie Vantage ontzettend lang heeft geproduceerd. Zo ogen de vroege exemplaren niet eens zo heel oud. Het model kwam met de 4.3 V8 op de markt en 40.000 euro lijkt een aardige bodemprijs te zijn als het gaat om de afschrijving van deze liefhebbersauto. Waar auto’s als de Maserati Granturismo en een Jaguar XK(R) doorzakken, is de Vantage 4.3 door de jaren heen lekker steady gebleven. Check ons Aston Martin V8 Vantage occasion aankoopadvies voor de nodige aandachtspunten van deze auto.

Met 385 pk is het geen snelle auto. En als je voor de automaat kiest is de rijbeleving ook niet fantastisch. Tel daarbij op dat de Volvo-sleutel echt om te huilen is. Ik zou altijd doorsparen voor de latere 4.7, met een pittigere motor en een verbeterd interieur inclusief de glazen sleutel (Emotion Control Unit). Dat model gaat de komende jaren nog wel afschrijven, terwijl de 4.3 met 40 mille zijn bodem heeft bereikt.

Lotus Exige (2004-2011)

Waarde > € 35.000

Een ontzettend snelle auto met gewoon een dak boven je hoofd. Dat is een keurige omschrijving van de Lotus Exige. Een echte rijdersauto die een abonnement op de sportschool overbodig maakt. Het aanbod is schaars en dat maakt deze generatie Exige een waardevaste auto. Van afschrijving is bij deze liefhebbersauto eigenlijk geen sprake, tenzij je er enorm veel kilometers mee maakt.

Het leuke van de Lotus Exige is dat je er echt van alles mee kunt doen. Een supercharger op het blok schroeven, een compleet andere motor erin lepelen of het uiterlijk en interieur aanpakken. Ik hoor je zeggen: dit kun je toch met bijna elke auto doen? Ja, maar met de Exige verpest je de waarde van de auto niet. Sterker nog, een liefhebber is misschien wel geneigd om juist meer te betalen voor een Exige waar al wat aan gedaan is.

Chevrolet Corvette C6

Waarde > € 29.000

Ook dit is weer zo’n auto die de vruchten plukt door keuzes die voor de opvolger gemaakt zijn. Niet iedereen is gecharmeerd van de Corvette C7 en C8. De C6 is de laatste ‘vette met de typische Corvette-look. Waar een C5 al echt een oude auto is om te zien, droogt de C6 goed op. Bij het zien van een net exemplaar zou je niet zeggen dat deze auto al 15 jaar oud is. Tot je in het interieur kruipt natuurlijk..

De afschrijving van deze liefhebbersauto lijkt bij 29.000 euro op te houden. Het aanbod is oké te noemen en de krachtigere Z06 is een behoorlijke klap duurder. Bovendien rij je echt wat anders dan de zoveelste 911, M of AMG. En laten we niet vergeten dat je gewoon een gigantisch lekkere 6.0 met meer dan 400 pk in het vooronder hebt liggen.

