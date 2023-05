Mexicaanse krant HAAT Verstappen met passie

Een Mexicaanse krant haat Verstappen met al hun fajitas en empanadas.

Afgelopen week won Sergio Pérez weer eens een race. Felicidados! Daarmee kon de Mexicaan uitgebreid feestvieren met zijn team. Omdat de strijd tussen Verstappen en Pérez het enige spannende is, in de Formule 1, trekken we dit in zijn geheel uit zijn verband. Tja, er moet toch iets van een spanning gecreëerd worden.

Voor het Mexicaanse publiek en de Mexicaanse pers is het echter geheel andere koek. Die zien namelijk voor het eerst dat hun held mee gaat doen om de prijzen. Die geloven er echt in. Maar die zien nu ook al dat Verstappen wordt voorgetrokken.

Dat komt door de boordradio van Christian Horner. Daarin zei Horner dat Checo een beetje geluk had met de safetycar. Verstappen ging de pits in onder een virtual safety car (het zag ernaar uit dat De Vries weg kon rijden) en Pérez (en Leclerc eveneens) onder een een daadwerkelijk safety car situatie (toen duidelijk was dat De Vries zich had geëlimineerd). Ze kwamen voor Verstappen de baan op. Dus ja, in dat opzicht heeft Horner een punt.

Mexicaanse krant haat Verstappen

En die nuance van Horner (hoe terecht ook) bevestigt wat de Mexicanen al langer weten: Verstappen wordt voor getrokken door Red Bull. Dat een Mexicaans krant Max Verstappen haat blijkt wel uit de kop van El Universal: ‘Red Bull keurt zege van Pérez in Azerbeidzjan af’. Ja, ook daar lusten ze wel een smeuïge kop.

Bij het Algemeen Dagblad hebben ze zich er eventjes in verdiept en wat blijkt: de Mexicaanse krant haat Verstappen echt. Dat heeft vooral te maken met de Grand Prix van Brazilië 2022. Daar weigerde Verstappen Pérez er langs te laten voor een paar puntjes zodat hij tweede kon worden in het wereldkampioenschap. Dat zitten de Mexicanen nog altijd heel erg dwars. Begrijpelijk, de actie van Verstappen was er eentje die enkel verliezers kende.

Geen respect

Naar het schijnt hebben de Mexicanen sinds dat moment al hun respect voor Verstappen verloren. Want die zien na de uitspraken van Horner het al aankomen dat Verstappen voorgetrokken wordt om zo kampioen te kunnen worden. Mocht je denken: is heel Mexico die mening toegedicht? Ja, volgens één fanatieke autosportfan denkt heel Mexico erover en dan is het dus waar.

Wel een grappig weetje. In Nederland zijn we de mening toegedicht dat Verstappen Perez er niet langs liet vanwege Monaco 2022. Maar het schijnt dus dat Perez dit alleen tegen een Nederlandse krant toegegeven zou hebben. Alsof de Nederlandse pers wel een voorkeur heeft!

