Svelte nieuwe Volvo EX30 heeft weer een lek te pakken

Daar is ‘ie weer, het iets slankere en jongere zusje (m/v/i) van je favoriete leasebak.

Volvo is weer lekker bezig dezer dagen. Het is sowieso een merk dat past bij Nederland. Nononse, een beetje svelte, stiekem best luxe en niet te poenig. Dat lust de Calvinistische Nederlander wel. En die stoelen blijven natuurlijk iets speciaals, wat altijd prettig is. En nog eens extra als je een uit de kluiten gewassen Ollander van een bepaalde leeftijd bent.

Geen wonder dus dat de Volvo XC40 en C40 een belachelijk succes zijn in Nederland. De leasert kan er geen genoeg van krijgen. En Volvo heeft dan ook nog eens de meest geïnspireerde beslissing in tijden genomen. De tweewiel aangedreven XC40 is nu niet meer voorwielaangedreven, maar heeft premium achterwielaandrijving. Kijk, dat ziet ondergetekende graag.

Voor Volvo en moederbedrijf Geely is het nu gewoon lekker uitmelken geblazen. De XC40 heeft gezelschap van de reeds genoemde C40, maar ook van de Lynk en Co 02. Of het nu de Zweedse Chinees is of de Chinese Zweed: ze gaan allemaal als een speer in de verkoopcijfers.

Spoedig komt er nog een extra optie bij voor klanten in de vorm van de EX30. En misschien is dit jongere, slankere zusje wel de beste keuze van het stel. Zoals eerder geschreven is de EX30 namelijk een pure EV. Vanaf het begin ontworpen om EV te zijn. De XC40 is dat nog niet, want daarvoor heeft Volvo de BMW-aanpak gekozen. Op hetzelfde chassis kan je zowel ICE of EV’s leveren. Maar onherroepelijk, levert dat ook compromissen op.

We vermoeden dan ook dat merken die voor pure ICE’s naast pure EV’s gaan in de komende jaren de winnende strategie zullen hebben. Maar ja, dat zal de tijd leren. Bij Volvo heb je straks in ieder geval de keuze. En de auto is nu wederom uitgelekt.

Eerder zagen we al foto’s van de patentaanvraag die weinig aan de verbeelding overlaten. Maar nu heeft Volvo de auto ook, al dan niet per ongeluk, op haar site gezet. Het Zweedse Allt Om Elbil -Zweeds voor alles rondom EV’s- was er als de kippen bij om ‘m uit te lichten. Daarna bedekte Volvo ‘m virtueel weer met een doekje. 7 juni wordt deze dan weer officieel verwijderd, want dan wordt de auto gepresenteerd aan het publiek.

