Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2023

Wie pakt de pole en daarmee in principe de overwinning in het Principatu de Mu̍negu?

Na een niet heel welkome pauze na nog minder welkom noodweer in Italië, gaat het F1 seizoen weer verder in Monaco. Dit is de race waar alles nog wat feller glittert dan elders in de wereld die de F1 heet. Als het goed is ligt er zelfs nog ergens een diamant te fonkelen die ooit van een Jaguar afviel op de nauwkeurig schoon gehouden straten van het Prinsdom.

De coureur die vandaag schittert in de kwalificatie, heeft morgen veruit de beste kans om te winnen. Er zijn een paar legendarische races geweest in Monaco. De editie van 1982 bijvoorbeeld, waarbij in de slotfase diverse kanshebbers stilvielen. Of de editie van 1984, toen wijlen Senna en wijlen Bellof zich aankondigden als de grote nieuwe talenten van hun generatie. En natuurlijk de race van 1996, toen de als veertiende gestarte Panis won nadat de als dertiende gestarte Jos Verstappen uitviel in de eerste bocht.

Maar vaak is de Grand Prix ook een optocht. Maar tien van de achtenzestig keer dat de race verreden is werd deze gewonnen door iemand die buiten de top-3 startte. Ook vorig gebeurde dat niet. Perez pakte ‘m nadat hij de iets betere strategie kreeg van Red Bull. Dit omdat onze held Max nadat Perez crashte in Q3 genoegen moest neem met startplek 4, achter Perez.

Een jaar geleden was het een strijd tussen Ferrari en Red Bull. Ondanks de dominantie van Red Bull op de andere circuits, is de verwachting dat het dat dit jaar weer wordt. De Ferrari is bekend snel over een ronde. En daar bandenslijtage geen grote rol speelt op het (trage) stratencircuit van Monte Carlo, zou het wel eens kunnen dat Ferrari ook in de race snel kan zijn. De vrije trainingen doen dat in ieder geval wel vermoeden.

Daarnaast is Aston Martin zoals altijd een dark horse voor het podium en wellicht zelfs de zege. Wie pakt het voordeel op deze zaterdag? We gaan zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco!

Q1

Norris gaat belachelijk hard met de McLaren dit weekend en pakt ook een snelle eerste plaats in Q1. Zijn teamgenoot Piastri is tot op heden verre van een partij geweest voor de Brit. Maar de Ozzie heeft misschien wel gewoon zijn weekend lekker rustig opgebouwd en inmiddels de data bestudeerd. Hij is nu namelijk maar anderhalve tiende sneller dan Monaco-expert Lando en pakt P2. De McLarens zijn sneller dan de beide Red Bulls, die wellicht een soort opwarmrondje hebben gereden.

Dan is het echter meteen raak: Perez knalt de boarding in bij Sainte Dévote. Daar gaat je weekend Checo. Dit kon de Mexicaan niet gebruiken in de strijd met Max om het WK. Deze race was er nu juist een die Sergio zou moeten winnen om enige aanspraak te kunnen blijven maken op iets meer dan de Barrichello/Bottas-rol.

Als de onvermijdelijke rode vlag weer weg is, blijkt dat de baan een stukje sneller is geworden. Of de coureurs gaan er nu meer voor, dat kan ook. Hoe dan ook staat Perez al snel achttiende. Dat wordt dus sowieso geen Q2 en morgen achteraan aansluiten voor PER. Tenzij de zoals altijd beloofde doch tot op heden niet gekomen regen morgen alsnog komt, wordt een moeilijk verhaal om er nog wat goede punten uit te slepen.

Bij Ferrari is de interne strijd ook weer begonnen. Sainz staat voor Leclerc bij het stoplicht einde pitstraat. Dat was duidelijk niet de afspraak. Over de radio wordt de Monegask verteld dat ze dit gaan rectificeren. Maar LEC zegt ‘laat het maar zo, maar vertel Carlos dat hij niet stom afremt in de laatste sector ofzo’. Je raadt het al: vervolgens doet Sainz precies dat…De tijden die Ferrari kan rijden zijn op dit moment echter goed genoeg voor beiden.

Maar niet zo goed als die van Max. De malheur voor Perez is natuurlijk een cadeautje voor onze held, die meteen maar naar de beste tijd gaat. Alonso, Leclerc en Stroll sluiten in eerste instantie aan. Maar misschien is Alpha Tauri wel het slimst van iedereen geweest. Zij hebben even gewacht in de garage en gaan nu met nieuw rubber als een speer op de verbeterde baan. Tsunoda gaat zelfs kortstondig voor P1!!1! Hoe dan? De perenkist van Alpha Tauri heeft tot op heden nog helemaal niks laten zien dit weekend.

Uiteindelijk zijn het Sargeant, Magnussen, Hulkenberg en Zhou die samen met Perez Q2 niet halen. Hamilton ontspringt de dans en gaat met een paar foutjes toch nog naar P7. Ook De Vries gaat voor de tweede maal door naar Q2. Hij doet dat echter wel als vijftiende, waar zijn teammaat uiteindelijk een spectaculaire P2 pakt (achter Max die nog sneller gaat). Dus, liefst een tandje erbij in de volgende sessie…

Q2

Ook in Q2 lijkt Verstappen als snel de snelste. De rest probeert het, maar bijt zich stuk. Hamilton glijdt, glibbert en gumt de geupdatede Mercedes het circuit over, maar het mag niet veel baten. Het hele weekend is HAM sneller dan RUS, maar nu is hij slechts elfde. De zevenvoudig kampioen vermoedt dat zijn auto schade heeft.

Leclerc is ook weer op de absolute limiet bezig. Dit keer gaat het goed, maar Leclerc komt alsnog bijna twee tienden tekort op Verstappen. Dat lijkt weinig, maar op het korte baantje van Monaco is het stiekem best veel. Zeker als je in acht neemt dat Charles de Ferrari weer ouderwets laat dansen. Heel veel meer zit er niet in zou je zeggen.

Dan is het Norris die zijn goede weekend wat schade lijkt te bezorgen door de muur te raken. Even dreigt een gele/rode vlag en einde sessie. Maar de McLaren toont zich verrassend sterk en kan door. Het zorgt er wel voor dat verschillende coureurs die nog een rondje moesten/willen doen dat niet helemaal optimaal kunnen aanvliegen. Wederom is het met name Hamilton die op het laatst nog even vol aan de bak moet om Q3 te halen. Maar dit lukt LH44 tot zijn verdienste dan wel.

De afvallers heten Piastri, De Vries, Albon en Bottas. De Vries zit dicht in de buurt van Q3, maar ja, hij haalt het dus net niet. Tsunoda doet dat net wel. Het verschil is echt minimaal, maar dus wel weer ‘de verkeerde kant op’ vanuit NL perspectief. En ja, dat is uiteindelijk wel net het verschil in de F1. Dat zien we ook aan Stroll, die met zijn puike Aston nog achter Nyck terecht komt. Alonso gaat natuurlijk dik door. Dat is dus het verschil tussen een behoorlijk goede coureur en een ékte ekte.

Morgen weer een kans voor Nyck vanaf P12. Zoals we wel vaker zien gaat schaderijder Norris wel door naar Q3. Maar of hij daar ook echt in uit kan komen, valt gezien de schade aan de McLaren te bezien. Beide Alpines in Q3 is een opsteker voor team Frankrijk. Hoewel je ook kan zeggen dat Alpine als fabrieksteam natuurlijk eigenlijk gewoon altijd Q3 moet halen. We vermoeden onderhand dat Alpine een best oké chassis heeft, maar te weinig power. Dat is natuurlijk moeilijk te beoordelen daar niemand anders meer met de Renault power unit rijdt.

Q3

Terwijl de camera’s (dit jaar voor het eerst niet meer de lokale amateur-TV makers van Monaco) vermaard wide receiver Odell Beckham junior in beeld nemen, zijn wij vooral benieuwd naar de snelle mannen op de baan. Verstappen pakt de stier andermaal bij de horens met een ‘bankertje‘. Ocon bijt zich daarop stuk, maar Alonso duikt er vier tienden onderdoor. Leclerc gaat naar P2, maar wordt dan snel afgetroefd door Sainz.

Dit is toch een andere sessie dan Q2. Verstappen gaat namelijk weliswaar naar P1, maar is slecht een halve tiende sneller dan Alonso. En dan weer een spectaculaire ontwikkeling: Ocon gaat naar P1. Nee, u leest het goed en uw verslaggever is niet maar vast aan het bier gegaan. Ocon gaat naar P1.

Zit het in de baan, zit het in de waanzinnige ronde van de knoflookpeller? Een beetje van beide misschien. Leclerc gaat namelijk nu naar P1, maar anderen zijn nog onderweg. Sainz heeft paarse sectoren, Alonso gaat nog harder. De jongere Spanjaard laat het liggen in de eerste sector, maar de oude veteraan…doet het! Alonso naar P1. Ondanks een ietwat matige laatste sector. Wordt dat nog duur voor ALO?

Als laatste kan Max echter nog terugslaan. Hij is sneller dan zijn eigen tijd in S1 en S2, maar niks is paars. Dat wordt dan niet. Toch? Jawel! Verstappen maakt alles goed in S3 en gaat alsnog naar P1. Geen eerste pole sinds Duitsland 2013 voor Alonso dus. Max pakt met een hand de overwinning vast. Perez zal zich achter de oren krabben. Was een pole voor hem mogelijk geweest? We zullen het nu nooit meer weten.

Dat wordt morgen dus wat. Eerder dit jaar hebben we gezien dat Alonso Max vaak laat gaan omdat hij weet dat hij ‘m toch niet kan afstoppen. Maar dat zal nu toch anders zijn, dunkt ons. Met Leclerc op P3 is Ferrari ook nog niet kansloos. Hopen op een beetje regen en gekkigheid dus morgen. Maar de kwalificatie was alvast de moeite waard…