Ferrari meer waard dan Stellantis, echt waar

Ja, Ferrari is nu officieel heel erg veel waard.

Meestal is het geen slim idee om een solo te carrière te vervolgen. Als groep sta je immers toch sterker. Niet alleen ben je groter, je kan de risico’s en investeringen uitsmeren. Dat geldt in veel sectoren. Zo had ondergetekende een flippoverzameling met een klasgenoot. We waren onverslaanbaar in het uitwisselen van schijfjes. En het eten van chips.

Uiteraard zijn er de nodige uitzonderingen. Kijk maar naar Robbie Williams, het enfant terrible verliet de immens populaire groep Take That, maar werd zo mogelijk nóg populairder en succesvoller. En dat is ook en beetje het lot van Ferrari geweest.

Ferrari meer waard dan Stellantis

Ferrari was namelijk ooit onderdeel van Fiat. Net zoals zoveel sportautomerken was Ferrari een klinkende naam, maar kon het goed de resources van het moederbedrijf gebruiken.

Tegenwoordig heet dat moederbedrijf Stellantis en is Ferrari zelfstandig. En ondanks dat Stellantis een van de grootste autofabrikanten wereldwijd is, is het niet de meest waardevolle, want Ferrari is er voorbij geschoten. Ja, echt: Ferrari is nu meer waard dan Stellantis. Na het sluiten van de beurs was Stellantis 48,1 miljard euro waard en Ferrari 51,9 miljard euro.

13.288 tegen 5,88 miljoen

Ferrari, het merk dat 13.288 auto’s op jaarbasis verkocht in 2022, heeft men hoger zitten dan Stellantis. Man, Stellantis verkocht vorig jaar 288.000 auto’s alleen al enkel met en elektromotor. In totaal verkocht het concern 5.880.000 auto’s.

Waar Ferrari het met een paar modellen (en variaties daarvan) moet doen, heeft Stellantis merken als (adem in) Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM en Vauxhall (adem uit).

Waarom is Ferrari meer waard dan Stellantis?

Waarom is Ferrari dan zo populair onder de investeerders? Luxe producten zijn heter dan ooit en traditionele luxemerken spinnen daar garen bij. Er zijn ook meer hele rijke mensen die interesse hebben, maar de topmerken voldoen niet aan de vraag.

In plaats van meer auto’s te bouwen, verhogen ze de marge per unit. En door die hoge vraag heeft Ferrari de orderboeken de komende jaren helemaal vol. Daarnaast verkoopt Ferrari ook heel veel merchandising, mede geholpen door het Formule 1-team. Ze schrijven Ferrari op willekeurige objecten en verkopen dat tegen hoge prijzen. Jouw T-shirt zegt wel ‘Ferrari’, maar is geenszins de Ferrari onder de T-shirts.

Uitdagingen voor Stellantis

Stellantis aan de andere kant heeft een paar uitdagingen. We bedoelen het niet onaardig, maar de strategie is om te huilen. Ze hebben concurrerende massamerken (Citroen, Fiat, Opel, Peugeot), terwijl de luxemerken niet voldoende aanslaan in vergelijking met de Duitse luxemerken (Alfa Romeo, DS Automobiles, Maserati).

Ook zijn er enkele merken op sterven na dood (Lancia, Chrysler) of is er maar één model dat gewoon en rebadge is (Abarth). Er zijn heel erg mooie plannen hiervoor, en op de beurs is het vertrouwen gewoon goed, terwijl dat bij Ferrari extreem goed is.

Via: Bloomberg

Meer lezen? Dit zijn 12 bijzonder lelijke Ferrari’s op een rij!