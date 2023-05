Spitsstroken weer open. Waarom waren ze dicht?

De spitsstroken zijn weer open voor mensen die daar gebruik van willen maken.

In Nederland hebben we te weinig asfalt. Althans, wij Nederlanders zijn van mening dat we altijd op hetzelfde tijdstip moeten vertrekken en zijn dan altijd stomverbaasd dat alle andere Nederlanders het ook doen. In plaats van de werktijden ietsje aanpassen, hopen we op een andere uitkomst in eenzelfde situatie.

Een van de marginale oplossingen is de spitsstrook. Deze strook kan dan in de spits gebruikt worden om zo een extra rijbaan te creëren en het verkeer erdoor te laten. Maar ja, dan moeten ze het wél doen en dat was vanochtend niet het geval.

Spitsstroken weer open

Het resultaat: heel het land in de war. Er was namelijk een storing in het systeem waardoor alle spitsstroken vanochtend gesloten waren. Ergo: iedereen stond ineens in de file. Op een doordeweekse dat op de Nederlandse snelwegen. Gezien de hoeveelheid motorrijtuigenbelasting die je betaald, krijg je er soms maar bar weinig voor terug.

Gelukkig is Nederland gewoon Nederland en lossen we de problemen op. Alle problemen waardoor de stroken gesloten waren, zijn nu inmiddels verholpen. De eerste spitsstroken zijn weer geopend. Dat gebeurt wel een voor een, aldus Rijkswaterstaat.

Houd even rekening met vertragingen

Ondanks dat de stroken nu open gaan, moet je nog wel even rekening houden met wat vertragingen. De gesloten stroken hebben gezorgd voor meer files dan normaal. Dat is het geval op de A1, A7, A9, A10 en A50.

Wat waren dan de problemen? Nou, dankzij de NOS kunnen wij jullie dat aan ‘de neus hangen’. Om de veiligheid te garanderen op de spittsstroken, maakt men gebruik van camera’s. En juist bij het camerasysteem waren er issues. Daardoor heeft men de stroken gesloten om zo eventuele ongelukken te voorkomen. Vandaar dat de spitsstroken niet in een keer open gaan.

Meer lezen? Op deze plekken kosten files het meeste geld!