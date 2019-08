Alpina: “EU afgedwongen snelheidslimiet is gevaarlijk”

En niet alleen voor de bottom line voor het bedrijf uit Buchloe.

Echte benzinehoofden worden dezer dagen belaagd vanaf alle kanten. De milieulobby wil machtige verbrandingsmotoren de nek omdraaien. Door het voortschrijden van de technologie hoeven we binnen afzienbare tijd niet meer zelf te sturen (mag het dan nog wel?). En dan zijn er nog onze politieke overlords, die hun onderdanen met behulp van de twee eerder genoemde stokken strak in het gelid willen dwingen.

Ergens in duistere achterkamertjes wordt er namelijk al gebabbeld over snelheidslimieten van auto’s die via de techniek afgedwongen worden. Zelfs in autoland Duitsland wordt er gesproken over het einde van de ongelimiteerde Autobahn. Gelukkig is de aanval van Die Grünen op onze vrijheid voorlopig afgeslagen, maar de vraag is voor hoe lang.

Volgens Andreas Bovensiepen, CEO van Alpina, zou het een ontzettend slecht idee zijn om auto’s technisch te limiteren op, zeg, 130 km/u. Niet per se omdat de vraag naar zijn producten dan afneemt, want Andreas denkt dat mensen uiteindelijk toch mooie en capabele producten willen hebben ondanks dat ze er ‘niks mee kunnen’. Zo gaat dat immers ook bij horloges. Maar voor de gemiddelde auto zou het funest zijn, zo denkt Andreas.

Immers zouden fabrikanten gaan denken ‘waarom dikke remmen of goede chassis bouwen, als een auto toch nooit harder kan dan 130?’. Uit het oogpunt van kostenbesparing zouden de technische standaarden van nu waarschijnlijk flink verwaterd worden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bandenfabrikanten. Nu heb je nog onderstaande index die aangeeft tot welke snelheid een band geschikt is, maar vanaf de ‘M’ kunnen alle banden dus in de prullenbak. In plaats van optimale grip zouden fabrikanten waarschijnlijk extra gaan focussen op eco-kwaliteiten. Dat wordt dus rondploeteren op keiharde sloffen voor Jan Modaal.

Denk je dat Andreas gelijk heeft, of ben jij fan van rubberen stoeptegels? Laat het weten, in de comments!