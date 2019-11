Ferrari moet de GTC4 Grand Lusso gaan bouwen

Speciaal Sinterklaas verzoekje van onze kant.

De GTC4Lusso is een bijzonder intrigerende Ferrari. Het is een van de weinige Ferrari’s die je kunt krijgen met een keuze aan motoren. Instappen doe je met de 3.9 V8 en voor de coinnaisseur c.q. écht rijke entrepeneur is er de V12.

Maar dat is niet het enige dat vreemd is aan de GTC4Lusso, dat is het concept ook. Voor de FF (in feite is de GTC4Lusso een facelift van de FF) waren de vierzits Ferrari’s bijzonder elegante Gran Tourers, nu is het een vreemde shooting break.

Op zich is het wel logisch, zo kunnen klanten die wat ruimte en praktisch gemak wensen hun Ferrari blijven gebruiken. Binnenkort hebben ze nog meer goed nieuws, want de SUV van Ferrari komt eraan. Maar kunnen ze niet beter die SUV overslaan doen wat er op deze afbeeldingen staat?

Eerst even voor de duidelijkheid, dit zijn niet afbeeldingen van Ferrari zelf. Het is het werk van Hosein Soleimani. Hij is even met MS Paint aan de slag geweest en kwam na veel noeste arbeid uit op de Ferrari GTC4 GrandLusso. Er is overduidelijk erg veel tijd en moeite in gestoken, want je kan ‘m vanuit alle hoeken aanschouwen. Natuurlijk, we weten dat Ferrari een SUV gaat uitbrengen en niet een sedan. Ze kosten min of meer hetzelfde om te ontwikkelen, alleen zul je van de SUV meer exemplaren verkopen.

Nu zijn wij geen designgoeroe’s, maar man wat is dit een geslaagd ontwerp. Slank, rank, gestrekt en vol verwijzigingen naar het rijke verleden van Ferrari, zonder retro te zijn. Heel erg knap. Nu zal het niet de meest praktische sedan aller tijden zijn, maar dat is de GTC4Lusso natuurlijk ook niet. Hopelijk dat deze illustraties iemand bij Ferrari op een (heel) goed idee brengen.