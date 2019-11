Wat voor motor maakt deze ex-Indycar af?

De keuze is aan jou. Wel eerst de basis kopen.

Hier hebben we F1. Elders ter wereld, bijvoorbeeld aan de overkant van de grote oceaan, is NASCAR populairder. Een soort F1-alternatief wat ze in de VS kennelijk wel kunnen waarderen is Indycar. De sport is een stuk jonger dan de F1 met haar roots in de jaren ’90. Maar nu blijkt de sport al vrij succesvol te zijn en is het een hit. Zoals in de F1 beheren de teams de auto. Maar, ook zoals in de F1 wordt die auto tijdig vernieuwd. Wat er dan met de vorige auto gebeurt? Dat weet eigenlijk niemand.

Echt kenmerkende auto’s, zoals bolides van Schumacher, belanden dan bij goede doelen of privĂ©verzamelaars. Het lot van een Lotus 2-Eleven uit vervlogen tijden wachtte een minder prestigieus lot. Wat we verder niet denigrerend bedoelen naar Seventh Auto’s in Wijchen. Waar je zo’n apparaat kan scoren.

Het goede nieuws is dat het een exemplaar betreft wat – weliswaar met promotionele doeleinden – serieus wel eens een racebaan heeft gezien. Waar en door wie dat geverifieerd is weet de advertentie niet te melden. Het bedrijf verhuurde de auto wel eens, maar doet dat nu niet meer.

Het nadeel is dat de auto geen motor meer bevat. Volgens de advertentie zat er ooit een motor met 953 pk in, maar neem dat vooral met een korrel zout. Het levert echter wel een interessant projectje op: wat voor motor zou jij in zo’n open wheeler leggen? Houd in je achterhoofd dat de rest van de techniek bijna als antiek te bestempelen is. Het is niet een gevalletje ‘motor erin en klaar’. Wie mogelijkheden ziet mag 24.900 euro neerleggen.