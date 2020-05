Wereldprimeur Nederland: eerste F1 Racing Centre in Utrecht

De eerste F1 Racing Centre ter wereld komt in Utrecht. Dit moet je weten.

De Formule 1 is maar wat blij met Nederland, zo blijkt maar weer. Ons land heeft een wereldprimeur te pakken met de komst van de eerste ‘Official F1® Racing Centre’, zoals het deftig heet. De wat? We leggen het je graag uit.

Deze deftige benaming staat voor een enorme ruimte voor racesimulatoren. Het F1 Racing Centre is te vinden in The Wall in Utrecht. Er zijn drie rijen met in totaal 60 racesimulatoren. Deze setup gaat verder dan het stuurtje in je woonkamer. Zo is er onder meer een 4D-windsimulatie voor een intensere beleving tijdens het racen.

Je speelt F1 2019 op de simulatoren. Vanaf 10 juli verschijnt de racegame F1 2020. Uiteraard zal dan deze nieuwe versie opgenomen worden in de racesimulatoren. De circuits van Zandvoort en Hanoi zijn belangrijke toevoegingen met F1 2020.

In het F1 Racing Centre zijn medewerkers aanwezig om je een handje op weg te helpen. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden in het simulatiecentrum.

De F1 Racing Centre opent vanaf 1 juni de deuren. Het centrum is 7 dagen per week geopend. Online kun je een toegangskaartje reserveren voor 22 euro per persoon. Ook is het mogelijk om groepsarrangementen te boeken. Voor die twee tientjes mag je ongeveer een uur racen.

In het simulatiecentrum is ook een restaurant gevestigd. In een later stadium komt er ook een winkeltje waar F1-fans officiële Formule 1 merchandise kunnen kopen.