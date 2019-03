Keiharde conclusies na twee F1 testweken

Het artikel dat je een jaar F1 kijken bespaart.

Omdat we dolblij zijn dat het F1 seizoen zich weer aandient, hebben we de afgelopen twee weken al best veel geschreven over wat er allemaal gebeurd is in Barcelona. Een ding hebben we echter nog niet gedaan en dat is onze eigen geupdatete inschatting van de krachtsverhoudingen te geven. Vorig jaar was deze -uiteraard- spot on en had je na het lezen ervan eigenlijk niet meer hoeven te kijken. Dit jaar hopen we natuurlijk dat de glazen bol wederom werkt, maar ach, als we er schromelijk naast zitten is dat op zich ook wel weer goed entertainment, toch? Komt ‘ie!

De volgorde van de toppers

Daarvoor moet je eerst bepalen wie de toppers zijn natuurlijk, maar ja dat is evident. Nee, het zijn niet Joling en consorten, maar wederom gewoon Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. Met dat uit de weg geruimd; hoe ziet de volgorde eruit? Op 1 januari schreven we nog dat Mercedes simpel weg zou lopen met haar zesde titel oprij. Ik en collega @ikschrijfookoverautos waren het op dit vlak roerend met elkaar eens. Laten we ons nu gek maken door het moment en bombarderen we Ferrari opeens als titelfavoriet na een succesvol verlopen test? Durven we te wedden tegen de macht uit Stuttgart? Jazeker! Ferrari gaat de titel pakken dit jaar, sowieso bij de constructeurs.

De SF90H was namelijk direct snel ‘out of the box’. Maar veel belangrijker, het ding is snel op alle bandencompounds. Mercedes was weliswaar het grootste deel van de test aan het sandbaggen en kwam op de laatste dag akelig dicht in de buurt van de tijd van Vettel, maar we denken dat dit niet het hele verhaal vertelt. Vettel deed op harder rubber tijden waar Mercedes niet in de buurt in de kwam. De halve seconde voordeel die de mannen in zilver toedichten aan team rood willen we niet helemaal geloven, maar dat het een paar tienden is dat willen we wel van ze aannemen.

Maar hoe zit het dan met Red Bull Racing? Wel, de uitlatingen van Helmut Marko ten spijt geloven we dat Red Bull Racing vooralsnog de derde macht is gebleven. Marko denkt dat RBR nu al de tweede snelste auto van het veld heeft (na Ferrari) en dat Max wereldkampioen wordt. Doch de longruns van Max en Pierre gedurende de testweken ondersteunen dat beeld niet. In het voordeel van de Oostenrijkers spreekt dat ze een auto doorgaans lekker door kunnen ontwikkelen. Mercedes is daar echter ook niet heel slecht in.

Op sommige circuits (zoals in Australië) heeft Red Bull misschien het voordeel, maar over het hele jaar bezien wordt het denken we toch weer tanden knarsen voor Max en de zijnen. Als ik eerlijk ben: vóór de wintertest was ik nog wat minder positief gestemd over de kansen van Red Bull en dacht ik dat ze met Honda weleens terug zouden kunnen zakken in het middenveld. Dus wat dat betreft zou het eigenlijk al top zijn als Max potentieel wat overwinningen kan pakken dit jaar.

Het middenveld

Tsja, dit is natuurlijk gewoon gegarandeerd je vingers branden dit jaar. Het middenveld zit zó dicht op elkaar, dat er bijna niks over te zeggen valt. Maar voor dit artikel gaan we dat natuurlijk toch gewoon doen, want anders zou het lafjes zijn.

Best of the rest wordt waarschijnlijk toch wel weer Renault. de Fransen gingen het grootste deel van de test erg traag in de rondte, maar dat had naar verluidt een reden: ze hadden weinig reserve onderdelen bij, dus veteranen Hulk en Ricci waren gemaand het een beetje rustig aan te doen. Beiden zijn niet meer de jongste van jonge honden meer dus die houden zich daar dan ook aan. Heel af en toe liet Renault toch wel flitsen van snelheid zien, zoals op de laatste dag. Ze zitten echter nog wel een dikke halve seconde van de echte toppers af. Ook een minder puntje: er was af en toe een pechgevalletje te noteren, net als bij klantenteam McLaren.

Voor P5 gaan we voor…Haas F1. Het nieuwe Lotus *kuch* liet zich helemaal niet zien tijdens de wintertests. Tenminste, ze waren er wel, maar sprongen behalve dankzij hun flashy livery niet in het oog. Deden ze vorig jaar ook niet, maar toen stonden ze in Australië opeens bijna op het podium. Veel aandacht ging uit naar Alfa Romeo Racing, dat nu opeens geldt als het B-team van Ferrari. De vrees is/was dat Haas F1 hierdoor het C-team van Ferrari wordt, maar mocht dat zo zijn denken we dat het dit jaar nog wel los zal lopen.

P6 dan is voor Alfa Romeo Sauber. Zoals gezegd waren alle ogen op de eerste dagen van de tests gericht op het nieuwe team van Kimi, onder andere vanwege hun wulps gevormde voorvleugel. Dit zou weleens de verrassing van het seizoen kunnen worden, zo luidde het. Eerlijk is eerlijk, dat dachten wij ook in januari. Maar na wat bemoedigende dagen zakte Alfa weg op de tijdenlijst en zakte de hype ook weg. Desalniettemin zien we Kimi met al zijn ervaring dit jaar wel een paar mooie puntenscores behalen (misschien een podiumpje als het heel erg meezit), wat Alfa boven de teams hieronder kan verheffen.

P7 gaat namelijk naar Scuderia Toro Rosso. Vorig jaar was het team proefkonijn voor Red Bull Racing, dit jaar krijgt het de beloning in de vorm van de RB14. Met de nu redelijk sterke en bulletproof Honda in het achteronder moet er af en toe een leuk resultaat mogelijk zijn, zeker op banen als Monaco. Kvyat en Albon zijn bovendien twee coureurs met potentie en vooral voor de Rus geldt dat hij gebrand zal zijn om te bewijzen dat hij zijn plek in de F1 toch echt verdient.

Op P8 vinden we de nieuwste aanwinst van Lawrence Stroll terug. Het roze team wordt naar verluidt nu gesteund door een zwikje miljardairs, maar je vraagt je wel af, waarom moeten die dat dan met zijn allen doen? Als ze echt mentaal geïnvesteerd zouden zijn in het beter maken van het team zouden ze het met twee of drie man toch ook wel kunnen (en willen) financieren? Het idee is dat Force India de afgelopen jaren boven haar kunnen presteerde met een klein budget en dat als ze dat blijven doen met een groot budget er mooie dingen in het verschiet liggen. Maar zoals een bekend adagium luidt: eerst zien dan geloven. In de wintertests deed het team bijna niks en met Lance Vance Dance achter het stuur komt er veel neer op de schouders van Perez. Die lijkt zijn hoop inmiddels gevestigd te hebben op een grote update waarmee het team naar Australië komt. Dat hebben we vaker gehoord…

Blijven alleen nog de traditionele Britse teams over. Triest maar waar, de op Ferrari na oudste F1-teams verwachten we terug te zien in de staart van het veld. De McLaren was weliswaar snel op sommige dagen van de wintertest, maar alleen op zachte banden en vermoedelijk met weinig benzine aan boord. Daarbij viel de auto net als de Renault met enige regelmaat stil. Waarschijnlijk kan McLaren wel af en toe punten sprokkelen, maar heel veel meer voorzien we niet voor team oranje.

Voor Williams staan de zaken er nog minder rooskleurig voor. Het team is inmiddels afgegleden naar de traditionele Minardi-rol in de sport. Wie had dat gedacht in de dagen dat Jos Verstappen nog voor Minardi reed en Williams races won met Juan Pablo en Ralf. In de tests maakte Kubica ook niet echt de indruk happy te zijn met de situatie. Hopelijk kan de Pool op zijn minst zijn teammaatje Russell bijbenen.

Conclusie

Het belooft een spannend F1 jaar te worden en we kunnen niet wachten tot de eerste race van start gaat over twee weken. Het blijft koffiedik kijken, maar het zou best eens kunnen dat de topteams zo dicht bij elkaar zitten dat we een zeldzame strijd tussen drie of vier man krijgen voor de titel. De meest voor de hand liggende variant daarop lijkt op dit moment Vettel, Leclerc, Hamilton en Verstappen te zijn, omdat Ferrari het sterkst lijkt en je Hamilton en Verstappen met een redelijk competitieve auto nooit kan uitvlakken. Om de vraag der vragen tenslotte te beantwoorden: Leclerc pakt ‘m gewoon en wordt de jongste wereldkampioen ooit.