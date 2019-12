EQA wordt de volgende elektrische Mercedes

Mercedes kondigt een klein broertje van de EQC aan voor 2020.

De EQ-familie van Mercedes is op dit moment nog vrij klein. Die bestaat om precies te zijn uit één auto: de EQC. Het is echter duidelijk dat Mercedes het daar niet bij wil laten. Mercedes investeert miljarden in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Volgend jaar gaan we daarvan het volgende resultaat te zien krijgen: de EQA.

Aangezien Mercedes labels tegenwoordig op elkaar afgestemd zijn, betekent dit dat de auto van het zelfde formaat zal zijn als de A-klasse, CLA en GLA. Om precies te zijn: van hetzelfde formaat als de GLA. Hoewel de schijnwerpers namelijk eerder deze week gericht waren op de nieuwe GLA, kondigde Mercedes tussen neus en lippen ook de EQA aan. We hebben dus officieel uit de mond van topman Källenius te horen gekregen dat de auto in 2020 geïntroduceerd wordt.

Op de achtergrond werd ook meteen een afbeelding van de EQA getoond. Hierop zijn opvallend veel gelijkenissen te zien met de kersverse GLA. Als je daar in gedachten even het front van de EQC bij denkt heb je een goed beeld van hoe de EQA eruit komt te zien.

Hoewel de GLA niet per se door veel mensen lelijk wordt gevonden, is het toch jammer dat de EQA totaal niet lijkt op de bovenstaande EQA Concept die we in 2017 voorgeschoteld kregen. De fraaie concept car herbergde twee elektromotoren die goed waren 272 pk en een actieradius van 400 km. Of de cijfers van de EQA hier enigszins op gaan lijken is nog niet bekend, want Källenius liet verder nog niets los over de nieuwste telg van de EQ-tak.