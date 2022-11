Ferrari verklaart kwalificatieblunder: “Veel beslissingen maken”

Het team van Ferrari verklaart waarom het gisteren weer misging in de kwalificatie.

Het was weer een mooie kwalificatie in de F1 gisteren. Net als Nico Hulkenberg ooit verrassend de pole position pakte met de Williams in 2010, was het dit keer zijn beste vriend Kevin Magnussen (en toekomstig teammaat?) die hetzelfde huzarenstukje leverde. K-Mag deed in Q3 op exact het juiste moment de juiste dingen met zijn Haas en kreeg als beloning de eerste pole position van zijn carrière.

Charles Leclerc had die pole position ook wel graag wil hebben. Echter bij de Monegask zat de pitmuur weer in de weg. In Q3 was het heel even wat droger, waarna er weer meer regen voorspeld was. Iedereen ging zodoende op slicks de baan op. Of nou ja, iedereen behalve Charles Leclerc. Hij vond zichzelf terug op inters. Het team haalde hem daarop naar binnen voor slicks. Echter, daar Russell een rode vlag veroorzaakte en het daarna daadwerkelijk harder begon te regenen, kon hij zijn tijd niet meer verbeteren.

LEC zelf was daar wat cynisch over op de radio. Het is niet bepaald voor het eerst dat Ferrari de strategie-plank misslaat dit seizoen. Echter het team blijft naar de buitenwereld toe united. Sportief directeur Laurent Mekies laat optekenen:

Het was een moeilijke kwalificatie, erg intens voor alle teams. Het was het soort kwalificatie waarbij je veel beslissingen moet nemen. Sommige keuzes werkten wel, sommigen werkten minder goed. Al met al was het een beetje frustrerend. We kregen beide auto’s in Q3, waarna we voor een moeilijke keuze stonden. Aan de ene kant was de baan nog steeds droog, aan de andere kant waren we in afwachting van hele zware regen. Zodoende splitten we dan de strategieën. Afhankelijk van wanneer de regen valt, heb je één gelukkige man en één ongelukkige man. Dat is precies wat er gebeurde. De regen kwam een minuut te laat voor Charles en het was de juiste timing voor Carlos. Het is zoals het is – P5 en P10. We zullen terugvechten om betere plaatsen te bemachtigen. Laurent Mekies, vindt P10 ietwat frustrerend

Mekies praat de P10 dus weer een beetje van zich af. Olav Mol meent echter dat Leclerc het een keer duidelijk moet maken dat hij dit niet pikt. Met de vuist op tafel slaan! Hoppata! Nu is het inderdaad wel een beetje zo dat LEC vaker met de tactische blunders te maken krijgt dan SAI, die soms zelf het heft in handen neemt. Toeval?