Mercedes bereid budgetcap te breken als Red Bull fopstraf krijgt

Mercedes loopt vooruit op zaken en is bereid het budgetcap te breken als Red Bull geen zware straf krijgt.

We zijn in ieder geval weer een stap verder in de saga rondom de breuk van het budgetcap door Red Bull vorig jaar. Eerst ging nog het gerucht dat Red Bull fors meer dan het maximaal toegestane budget gespendeerd had om vorig jaar met Max Verstappen de titel te winnen. Dat bleek ‘mee te vallen’. Toen de certificaten uitgedeeld werden bleek dat er ‘slechts’ sprake was van een ‘minor breach‘. Dat wil zeggen dat Red Bull Racing maximaal vijf procent, wat zou betekenen maximaal 7,25 miljoen Dollar, overgespendeerd heeft vorig jaar.

Ain’t no such thing as a free lunch

Red Bull zelf deed het af als een bedrag dat men jaarlijks uitgeeft aan de gratis lunch voor medewerkers in Milton Keynes. Bij Ferrari en Mercedes daarentegen, denkt men daar heel anders over. Vooral bij Das Haus is men daar heel stellig in. Hamilton zei eerder al dat elke paar ton die men niet uitgeeft, weer een update voor de vloer of iets dergelijks had kunnen betekenen. Daar de Brit de titel op een haar na verloor, kan je je voorstellen dat dit door zijn hoofd spookt.

Minor breach is niet zo minor

Ook teambaas Toto Wolff heeft duidelijk te kennen gegeven dat er wat hem betreft helemaal geen sprake is van een ‘lichte’ infractie van de regels. Hij vindt dat de FIA keihard moet optreden, maar dat de straf eigenlijk bijna altijd te licht zal zijn. Ook bijvoorbeeld als, zo zegt Wolff, Red Bull twee miljoen extra heeft uitgegeven en daarvoor tien miljoen boete moet betalen, is het alsnog niet eerlijk.

Pijn

Mercedes lijkt daarmee echt te zinspelen op het ontnemen van resultaten (Max’ titel) of in ieder geval draconische maatregelen die Red Bull echt pijn doen. Zo niet, dan is Mercedes zelfs bereid zelf het budgetcap te schaden, teneinde weer terug te keren aan de kop van het veld. Intern is daar kennelijk al over gesproken, zo weet Formula Passion in ieder geval te melden.

Gesjoemel

Mercedes speelt het dus andermaal hard. Maar ja, feitelijk, hebben ze ook wel een punt. Het is toch een beetje als doping gebruiken, dat extra geld uitgeven. Het is maar net hoe rechtlijnig je daarin bent om te bepalen wat de straf moet zijn. We vermoeden nog steeds dat de FIA Red Bull weg zal laten komen met een tik op de pols, ook gezien het ‘het eerste vergrijp’ is. Maar ja, dat zal dan inderdaad mogelijk de deur openzetten voor wijdverspreid gesjoemel met deze regels…