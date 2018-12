Ferrari’s nieuwe snuifkalender is zeer prijzig

Tenzij je bijna honderd euro over hebt voor een paar vellen papier, is dit gewoon duur.

Voor wie nog altijd in de overtuiging is dat autofabrikanten enkel gemotoriseerde voertuigen verkopen, hebben we slecht nieuws: dat is absoluut niet zo. Al lang niet meer, trouwens. Echter, het lijkt met de jaren steeds gekker en gekker te worden. Zijn het geen schaalmodellen van tienduizenden euro’s, dan zijn het wel veel te dure smartphones die niemand hebben wil – en die overigens voor geen meter werken. Ferrari is ook actief in deze lucratieve business en het heeft recentelijk een wel heel vreemd artikel in zijn webshop opgenomen.

Disclaimer: we verbazen ons niet zozeer over het feit dat Ferrari een kalender heeft gemaakt. Dat doet de Italiaanse sportwagenfabrikant immers al jaren. 35 jaar, om precies te zijn. Nee, wij willen hier vooral het soort kalender dat Ferrari heeft gemaakt (en verkocht) onder de aandacht brengen.

De kalender voor het jaar 2019 is zoals gebruikelijk gevuld met de fijnste platen. Ditmaal zijn deze schitterende foto’s aangeleverd door niemand minder dan de gerenommeerde fotograaf Günther Raupp, die al verschillende boeken uitbracht met prachtige Ferrari’s en auto’s van de hand van Pininfarina. Als nieuw detail heeft de marketingafdeling voor dit jaar verzonnen dat de kalender ook een “stimulating sensory experience” moet geven. Zodoende is het bij de vijfendertigste editie van de kalender mogelijk om eraan te ruiken en om ernaar te luisteren. Via een speciale app moeten kopers van de kalender dit kunnen “ervaren”.

Een belangrijk detail in dit verhaal is dat Ferrari op geen moment heeft gecommuniceerd wat het nu precies is dat je met de kalender gaat ruiken. Zij die de aroma verwachten van brandend Pirelli-rubber en druipende twaalfcilinders, kunnen mogelijk dus verrast worden door de tenenkaas van wijlen Enzo. Aan de andere kant, dat is misschien nog wel meer waard dan zo een alledaagse V12. Zeker wanneer je 85 euro hebt betaald voor 12 à 13 vellen 250 grams papier van 50×70 centimeter. Ferrari heeft in totaal 5.000 stuks gemaakt en deze reeks is al in zijn volledigheid uitverkocht.