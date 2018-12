Het uiterlijk van deze puike nieuwkomer raad je nooit

Pas op: je valt van je stoel van verbazing.

Terwijl een gedeelte van de Russen in alle stilte poogt de internationale top te hacken achterin een Citroën C3, is een veel productiever gedeelte van het volk bezig met het ontwerpen van een nieuwe klassieker. Of behoren we hier te zeggen dat het gaat om een nieuwe “versie” van een klassieker? Aviar Motors, een bedrijf waarvan je hoogstwaarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, heeft recentelijk namelijk een aantal digitale foto’s laten zien van een krankzinnig sterke elektrische Ford Mustang.

Hoewel het er niet op lijkt dat de auto in productie is genomen, of dat er daadwerkelijk een fysiek exemplaar in elkaar is gezet, heeft Aviar Motors naar eigen zeggen concrete plannen om dit wel te laten gebeuren. Het bedrijf heeft zich laten inspireren door de Ford Mustang Fastback uit een van zijn fijnste jaren: 1967. De zogenaamde Aviar Motors R67 moet een moderne reïncarnatie van de iconische automobiel worden.

In tegenstelling tot de vrij logge, gevoelloze Mustang Fastback moet de R67 een veel beter bestuurbare auto worden. Niet alleen het agressievere plaatwerk van de auto, waarvan de voorsplitter en achterspoiler boven de 120 km/u

automatisch uitklappen, maar ook het hedendaagse onderstel moeten hier enorm bij helpen. De prestaties van de R67 komen voort uit een tweetal elektromotoren, strategisch geplaatst op iedere as. Zodoende is de 840 (!) pk sterke ‘Mustang’ een vierwielaangedreven stofzuiger. Althans, ook hiervoor heeft Aviar Motors iets bedacht. In plaats van een zieldodend gezoem moet de elektrische muscle car het geluid van een Shelby GT500 nabootsen, middels een set aan de buitenkant gemonteerde speakers. Volgens het bedrijf heeft de auto een rijbereik van ruim 500 kilometer, dankzij een 100 kWh accupakket.

Zij die door de buitenkant en de prestaties nog niet zijn overtuigd, worden dit mogelijk wel door het interieur. Hier herkennen we een designtaal die stevig overeen lijkt te komen met die van Tesla. Alles bij elkaar lijkt het dus een grote schreeuw naar patentclaims. Echter, zoals we van de Polen hebben geleerd, is een beetje strijd in de naam der creativiteit af en toe best op zijn plaats.